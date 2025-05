Los guantes ensangrentados de Lincoln se subastan entre 144 curiosidades históricas

SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Artefactos históricos vinculados al presidente Abraham Lincoln fueron subastados el miércoles en Chicago. La colección, que originalmente debía ser exhibida al público, fue objeto de una disputa institucional debido a una deuda acumulada de 8 millones de dólares.

Entre los 144 artículos ofertados, se encontraban los guantes de cuero manchados de sangre que Lincoln llevaba en su bolsillo la noche que fue asesinado. De esos 144 objetos, se vendieron 136, todo con el objetivo de saldar un préstamo contraído hace dos décadas por la Fundación Presidencial Lincoln para adquirir un conjunto destacado de artefactos de una coleccionista californiana.

La subasta, llevada a cabo por Freeman’s/Hindman, recaudó un total de 7,9 millones de dólares. Esta cifra incluye las primas de compradores, que representan aproximadamente el 28% del total de cada venta, las cuales son destinadas a cubrir gastos administrativos.

Los guantes se destacaron como los artículos más valiosos, logrando recaudar 1,52 millones de dólares, incluida la prima. Además, uno de los dos pañuelos que Lincoln llevaba consigo en la fatídica noche del 14 de abril de 1865 fue vendido por 826.000 dólares.

Asimismo, un cartel de “Se busca” que mostraba las imágenes de tres sospechosos involucrados en la conspiración del asesinato de Lincoln, encabezada por John Wilkes Booth, fue subastado por 762.500 dólares, superando ampliamente su estimación máxima de 120.000 dólares.

La muestra más antigua de la escritura del 16º presidente de Estados Unidos, procedente de un cuaderno de 1824, alcanzó un valor de 521.200 dólares. La fundación aseguró que los ingresos provenientes de la subasta se destinarían a saldar la deuda, y que cualquier excedente financiaría el cuidado y la exhibición de su vasta colección.

En 2007, la fundación adquirió un conjunto de 1.540 artículos de Louise Taper para la Biblioteca y Museo Presidencial Abraham Lincoln, que abrió sus puertas en 2005 en la ciudad donde Lincoln estableció su carrera jurídica y cuya tarea es preservar la historia de su vida y legado.

Sin embargo, la recaudación de fondos fue lenta, lo que llevó a la fundación a deshacerse de diferentes partes de su colección que no estaban directamente relacionadas con Lincoln, y constituyó una amenaza de venta adicional antes de la extensión del préstamo. En 2012, surgió una controversia sobre el sombrero de copa tasado en 6 millones de dólares que se decía pertenecía a Lincoln, lo que generó un intenso escrutinio y resultó en un estudio posterior que no pudo verificar su autenticidad. Este sombrero no formó parte de la subasta de esta semana.

Finalmente, los artículos subastados reflejan la fascinación pública por la vida y el legado del presidente Lincoln, a la vez que evidencian los desafíos que enfrenta su fundación para preservar su memoria histórica.