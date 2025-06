Los Dodgers donan un millón de dólares para ayudar a familias inmigrantes afectadas

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que destinaron un total de un millón de dólares para ayudar a las familias que se vieron impactadas por las redadas de inmigración ocurridas en el sur de California durante las últimas dos semanas.

El equipo, campeón defensor de la Serie Mundial, comunicó el viernes su intención de establecer alianzas con la Fundación Comunitaria de California, la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles y otras entidades con el fin de seguir brindando apoyo a las familias inmigrantes.

“Lo que está ocurriendo en Los Ángeles ha resonado entre miles de personas y hemos escuchado los llamados a asumir un rol de liderazgo en favor de los afectados”, sostuvo Stan Kasten, presidente de los Dodgers. “Consideramos que al comprometer recursos y actuar, continuaremos apoyando y alentando a las comunidades del Gran Los Ángeles”.

El equipo comunicó sus acciones a través de un comunicado de prensa de cinco párrafos que evitó el uso de términos políticos que podrían ser considerados como incendiarios, y no incluyó una condena explícita de la política federal actual. Se limitó a señalar que la ayuda se destinaría “para las familias de inmigrantes afectadas por los eventos recientes en la región”.

“Esto es genial”, expresó el manager de los Dodgers, Dave Roberts, antes de que el equipo se midiera a los Nacionales de Washington. “Estoy seguro de que los fondos se asignarán adecuadamente. Me alegra saber que los Dodgers están realizando esta acción, que ciertamente es lo correcto”.

Los Dodgers estuvieron en el centro de la controversia en el sur de California en relación a la política de inmigración federal. Recientemente, solicitaron a los agentes federales que se retiraran de las inmediaciones del estadio, donde se congregaron en un estacionamiento cerca de una de las entradas.

Un grupo de funcionarios federales, llegados en vehículos y encapuchados, se reunió en un lote cercano a la entrada del estadio, donde manifestantes exhibieron carteles en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. El grupo de agentes, posteriormente, se retiró.

Roberts afirmó que aunque los jugadores no han discutido esta situación ampliamente en el vestuario, algunos miembros del equipo han estado prestando atención. El boricua Kiké Hernández criticó enérgicamente a través de redes sociales las redadas llevadas a cabo el fin de semana pasado. Por su parte, Jaime Jarrín, locutor principal en español de los Dodgers desde 1959 hasta su retiro en 2022, también se mostró en desacuerdo con las acciones de los agentes federales.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, elogió al equipo por su iniciativa. “Quiero agradecer a los Dodgers por liderar con esta acción en apoyo a la comunidad inmigrante de Los Ángeles”, expresó. “Las últimas semanas han traído olas de miedo a cada vecindario y esto ha impactado directamente en nuestra economía. Mi mensaje para los angelinos es claro: nos mantendremos unidos y nos apoyaremos mutuamente durante este tiempo. Eso es lo que hace de esta la mejor ciudad del mundo”.

Las declaraciones de los Dodgers han sido aguardadas por fanáticos y legisladores en varios días, quienes han pedido al equipo que se pronuncien contra las redadas, considerando su amplia base de seguidores latinos y su incidencia en la región. Otros equipos, como Los Angeles FC y Angel City FC, también han expresado su apoyo a la comunidad inmigrante.

El legislador federal Jimmy Gomez utilizó sus redes sociales el viernes para instar a los Dodgers a que se expresen. “En una ciudad donde el 36% de los residentes son inmigrantes y casi el 40% de la base de fanáticos del equipo es latina, no decir nada no solo es decepcionante, es una traición y un insulto”, concluyó. “El silencio no es una opción. Es una elección”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.