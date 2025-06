Lo esencial sobre el conflicto Israel-Irán y la participación de Estados Unidos

ATENAS, Grecia (AP) — Ante la escalada de tensiones, altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, urgieron a Irán a evitar represalias y a entablar conversaciones directas tras un ataque aéreo de Estados Unidos que impactó en tres instalaciones nucleares fundamentales del país persa.

Como respuesta, Irán ejecutó un lanzamiento masivo de misiles hacia Israel, aunque aún no ha dirigido ataques contra intereses estadounidenses en la región. Abás Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, desestimó los esfuerzos diplomáticos, aseverando que Estados Unidos había cruzado “una línea roja significativa” y reafirmando su derecho a defenderse.

Este conflicto surgió tras una serie de ataques de Israel sobre operaciones nucleares y militares iraníes, que comenzaron el 13 de junio y resultaron en la muerte de varios funcionarios militares y científicos en el país asiático. En respuesta, Irán disparó cientos de misiles y drones, con algunos atravesando el sofisticado sistema de defensa israelí. Hasta la fecha, estas hostilidades han causado centenares de muertes y miles de heridos en ambos lados.

Irán sostiene que su programa nuclear es de carácter pacífico, mientras que Israel lo percibe como una amenaza existencial, justificando así sus operaciones militares para evitar que Irán desarrolle armamento nuclear.

Estados Unidos ha evaluado que Irán no persigue activamente la adquisición de un arma nuclear, pero líderes estadounidenses e israelíes han advertido que el país podría ensamblar rápidamente un artefacto nuclear, lo que representaría una amenaza inmediata.

La región ha vivido un incremento de tensión durante los dos últimos años, dado que Israel ha intensificado su campaña para eliminar a Hamás, un aliado de Irán, en la Franja de Gaza, donde la guerra persiste desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Estados Unidos ejecuta bombardeos en Irán

Trump anunció los “masivos ataques de precisión” nocturnos sobre sitios nucleares en Fordo, Isfahan y Natanz en un discurso desde la Casa Blanca, describiéndolos como un “éxito militar espectacular”. Aseguró que estos ataques habían “totalmente obliterado” las instalaciones nucleares, afirmando que ahora Irán debía buscar la paz.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, expresó en una conferencia de prensa que, aunque no se contará con una evaluación final de los daños de inmediato, los informes iniciales indicaban que las instalaciones habían sufrido daños severos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aclaró que los ataques no tenían el objetivo de derrocar al gobierno iraní, reiterando que “esta misión no fue y no ha sido sobre un cambio de régimen”.

La Organización de Energía Atómica de Irán confirmó los ataques pero insistió en que su programa nuclear no cesaría. Tras los bombardeos, no se encontraron señales inmediatas de contaminación radiactiva en las áreas afectadas. El sitio de enriquecimiento en Fordo está situado bajo una montaña, y el ataque utilizó bombas antibúnker diseñadas para penetrar el suelo. Solamente Estados Unidos posee el tipo de munición necesaria para este tipo de bombardeos.

Trump advirtió sobre más ataques en caso de represalias por parte de Teherán, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el accionar estadounidense.

La respuesta iraní

Irán lanzó numerosos misiles hacia Israel, resultando en más de 80 heridos, en su mayoría con lesiones leves. Las posibles respuestas de Teherán son inciertas, ya que podrían abarcar desde ataques a fuerzas estadounidenses, hasta acciones que busquen cortar rutas clave para el suministro mundial de petróleo o acelerar el desarrollo de capacidad nuclear.

Marco Rubio, secretario de Estado, indicó que un ataque contra bases estadounidenses en la región sería un error por parte de Irán. “Si el régimen busca la paz, estamos dispuestos; pero si optan por la confrontación, serán increíblemente vulnerables”, advirtió.

El Departamento de Estado amplió su asistencia a ciudadanos estadounidenses en Israel, incrementando vuelos de evacuación y recomendando la salida del personal no esencial de su embajada en Líbano, mientras se emiten alertas de viaje por posibles represalias.

“Una escalada peligrosa”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación sobre la acción militar de Estados Unidos, calificándola de “escalada peligrosa”. A nivel mundial, los líderes instaron a buscar una solución diplomática ante la crisis. Irán solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue aprobada.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, manifestó que la UE no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, pero apeló a la moderación en este contexto. Este tema será el enfoqué principal en la reunión de ministros de exteriores de la UE que se celebrará el lunes en Bruselas.

Por último, los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, han amenazado con reanudar ataques a barcos estadounidenses en el Mar Rojo, haciendo un llamado a naciones musulmanas para unirse contra lo que denominaron “arrogancia sionista-estadounidense”.