Lluvias torrenciales inundan calles y paralizan el tráfico aéreo y ferroviario en Tokio

TOKIO (AP) — Fuertes lluvias inundaron el jueves algunas calles y detuvieron el tráfico ferroviario y aéreo en Tokio, y se esperaban más tormentas.

Según la Asociación Meteorológica de Japón, cayeron 12 centímetros (4,7 pulgadas) de lluvia en solo una hora en la capital.

El control del tráfico aéreo y otros servicios en tierra en el Aeropuerto de Haneda fueron suspendidos debido a los rayos, impidiendo que los aviones despegaran.

Las operaciones ferroviarias también fueron suspendidas, incluyendo el tren bala y otras líneas en la región.

En todo Tokio, la tormenta inundó calles y algunos usuarios de redes sociales dijeron haber visto granizo. Según la Compañía de Electricidad de Tokio, más de 7.000 hogares en Tokio están sin electricidad.

Las autoridades advirtieron sobre más tormentas eléctricas durante la noche y exhortaron a los residentes a permanecer en interiores, evitar viajes innecesarios y estar atentos a los reportes meteorológicos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Tokio? Fuertes lluvias inundaron calles y paralizaron el tráfico aéreo y ferroviario. ¿Quién reportó esto? La Asociación Meteorológica de Japón reportó 12 cm de lluvia en una hora. ¿Cuándo ocurrieron las lluvias? El fenómeno meteorológico ocurrió el jueves. ¿Dónde se llevaron a cabo estas inundaciones? En varias calles de Tokio. ¿Por qué deben los residentes permanecer en interiores? Por las advertencias de más tormentas eléctricas.