Llamado de ayuda emitido 45 segundos antes del choque del Cuauhtémoc con el Puente de Brooklyn

El buque escuela de la marina mexicana, Cuauhtémoc, colisionó con el Puente de Brooklyn menos de cinco minutos después de haber iniciado su marcha, y las llamadas de radio alertando sobre su situación se realizaron 45 segundos antes del impacto, según lo informado por investigadores estadounidenses este lunes.

El Cuauhtémoc zarpó de un muelle en Manhattan con la asistencia de un remolcador a las 20:20 del sábado, informaron las autoridades competentes.

En varios videos se observa a la embarcación navegando lentamente, iluminada con luces blancas, mientras los cadetes intentaban mantener el equilibrio en los altos mástiles del barco. El remolcador empujaba la embarcación, tratando de evitar que fuese arrastrada por la corriente hacia el puente, mientras retrocedía hacia el río East en dirección a Brooklyn.

Sin embargo, el Cuauhtémoc se desligó del remolcador pocos minutos después y comenzó a acelerar mientras navegaba en reversa, dirigiéndose hacia el puente. Cuatro minutos después de liberar amarras, se realizó un llamado de radio solicitando ayuda a cualquier remolcador presente en la zona, seguido de posteriores peticiones de asistencia, indicó Brian Young, investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). No se aclaró desde dónde se originaron las llamadas.

Cuarenta y cinco segundos después de esa primera comunicación, el barco se estrelló contra el puente, rompiendo sus tres mástiles. Young señaló que al momento del choque, el buque había alcanzado una velocidad de seis nudos (aproximadamente 11 km/h). Posteriormente, el Cuauhtémoc avanzó bajo el puente y colisionó con un muelle, deteniéndose finalmente alrededor de las 20:27 horas, según lo informado por el investigador.

En las imágenes filmadas por testigos se puede apreciar al barco moviéndose rápidamente en reversa y cómo los mástiles se quiebran al pasar por debajo del puente, que tiene 142 años de antigüedad. Varios cadetes estaban sobre las vergas al momento del impacto. Algunos quedaron colgando de los arneses de seguridad. Dos de ellos perdieron la vida.

En uno de los videos se observa al remolcador que había ayudado al barco mientras intentaba adelantarse poco antes del choque, pero no logró hacerlo a tiempo.

De momento, se desconoce si hubo fallos mecánicos que influyeran en el incidente. Funcionarios de la NTSB indicaron que todavía no cuentan con autorización para abordar el buque ni han podido entrevistar al capitán ni a los pilotos del remolcador y del puerto que asistieron a la embarcación en su salida de Nueva York hacia Islandia. Michael Graham, de la NTSB, aseguró: “Este es el comienzo de un largo proceso. No alcanzaremos conclusiones. No especularemos”. La investigación podría demorar meses.

Este lunes, muchos de los tripulantes del Cuauhtémoc partieron hacia México. Siete oficiales y 172 cadetes que se encontraban a bordo llegaron al amanecer al puerto de Veracruz, donde se ubica la escuela naval mexicana, informaron las autoridades a través de la red social X. Dos cadetes permanecen en Nueva York siendo sometidos a tratamiento médico. Su condición es estable, según comunicó la marina.

El Cuauhtémoc continuaba atracado en Manhattan, y las preparaciones para trasladarlo a un astillero de reparaciones ya estaban en marcha. Aunque el Puente de Brooklyn evitó daños graves, al menos 19 de los 277 marineros necesitaron atención médica, señalaron las autoridades. América Yamilet Sánchez, una cadete de 20 años que estudiaba ingeniería en la academia naval mexicana, fue una de las víctimas fatales, falleciendo tras caer de uno de los mástiles.

El Cuauhtémoc llegó a Nueva York el 13 de mayo como parte de una gira mundial de buena voluntad. Este barco, que ha estado en funcionamiento desde 1982, se encontraba atracado en el popular South Street Seaport, donde recibía visitantes. Su mástil principal mide 50 metros de altura, un tamaño que excede el vano del Puente de Brooklyn en cualquier marea.

La periodista de Associated Press, Fabiola Sánchez, contribuyó a esta información desde Ciudad de México.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.