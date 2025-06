Liberan a Mahmoud Khalil, activista palestino que estuvo en prisión más de tres meses

CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Mahmoud Khalil, un activista palestino que pasó más de tres meses en prisión, fue recibido el sábado en casa empujando el cochecito de su pequeño hijo con una mano y levantando el puño con la otra, rodeado de seguidores que celebraban su regreso.

El exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y símbolo de la represión que vivieron muchos durante el gobierno de Donald Trump, se expresó brevemente ante los medios en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, un día después de su salida de un centro de inmigración en Luisiana. Khalil se comprometió a seguir manifestándose contra el conflicto bélico en Gaza.

“El gobierno de Estados Unidos financia esta guerra, y la Universidad de Columbia se involucra en este conflicto”, declaró con firmeza. “Por eso seguiré levantando mi voz y luchando con cada uno de ustedes. Ni la detención ni la muerte me detendrán en mi pelea por Palestina”, añadió.

Residente legal en Estados Unidos, Khalil vivió 104 días en detención, durante los cuales su esposa dio a luz a su hijo. A su regreso, expresó su intención de abogar también por los inmigrantes que aún están en el centro de detención donde estuvo reclutado.

“Aquí, no importa si eres ciudadano o inmigrante, todos somos humanos”, afirmó. A sus 30 años, este estudiante de asuntos internacionales no enfrentó acusaciones durante las protestas en Columbia, pero el gobierno consideró que los no ciudadanos podrían ser expulsados si se manifestaban en contra de sus políticas, tildando su discurso de antisemita y pro-Hamás, grupo que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

Khalil fue liberado gracias a la decisión del juez de distrito de Estados Unidos, Michael Farbiarz, quien consideró que sería inusual que se mantuviera en prisión a un residente legal sin acusaciones de violencia en su contra. A pesar de ello, el gobierno notificó que apelaría su liberación.

La congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, se unió a Khalil en su retorno, denunciando que su detención fue una violación de la Primera Enmienda y una afrenta para todos los estadounidenses. “Fue acusado sin fundamento de graves delitos debido a que su discurso no coincide con la ideología del gobierno de Trump”, mencionó.

“El gobierno de Trump sabe que está luchando una batalla legal perdida. Ellos están violando la ley”, concluyó Ocasio-Cortez.

