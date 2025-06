León XIV designa al primer obispo chino, un paso en el acuerdo vaticano con Beijing

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV llevó a cabo la designación de su primer obispo chino bajo el marco del acuerdo establecido en 2018 entre el Vaticano y Beijing, lo que refleja la intención de seguir con una de las decisiones más controversiales en la política exterior de Francisco.

El Vaticano manifestó su satisfacción por el nombramiento del obispo Joseph Lin Yuntuan como obispo auxiliar de Fuzhou, que fue dado a conocer el 5 de junio y reconocido oficialmente por las autoridades chinas el miércoles pasado.

A través de un comunicado, la Santa Sede destacó que la toma de posesión de Lin y la validación civil de su nombramiento “representa un fruto adicional del diálogo entre la Santa Sede y las autoridades chinas y es un avance significativo en el camino comunitario de la diócesis”.

El papa Francisco había generado malestar en sectores conservadores al aprobar en 2018 un acuerdo sobre la designación de obispos, que ha sido uno de los puntos más divisivos en las relaciones entre el Vaticano y China desde que se rompieron los lazos diplomáticos con la llegada al poder del comunismo. Beijing había reivindicado el derecho exclusivo a nombrar obispos como un asunto de soberanía, mientras que el Vaticano mantenía que solo al pontífice le corresponde nombrar a los sucesores de los apóstoles.

Se calcula que los 12 millones de católicos de China están divididos entre una iglesia oficial, controlada por el Estado y que no reconoce la autoridad del papa, y una iglesia clandestina que ha permanecido leal a Roma durante décadas de represión. Durante muchos años, el Vaticano buscó unificar a los feligreses y el pacto de 2018 tenía el objetivo de resolver esta división, regularizando el estatus de siete obispos no reconocidos por la Santa Sede y poniendo fin a años de distanciamiento entre ambas partes.

Los detalles del acuerdo de 2018 nunca se hicieron públicos, aunque permite a la iglesia bajo control estatal tener voz en la elección de sus líderes, a pesar de que Francisco ha insistido en que se reserva el derecho de veto sobre la elección final.

El pacto ha sido objeto de críticas, especialmente desde sectores conservadores que argumentan que cedió a las demandas de Beijing y traiciona a los fieles que permanecieron leales a la iglesia subterránea en China. Sin embargo, el Vaticano considera que fue el mejor acuerdo alcanzable y ha sido renovado de manera periódica desde entonces.

Uno de los grandes retos en la política exterior que enfrenta León, el primer papa estadounidense, es decidir si renovará el acuerdo o atenderá las demandas de los sectores conservadores para realizar modificaciones.

Se han registrado aparentes infracciones por parte de Beijing, incluyendo algunos nombramientos unilaterales sin el consentimiento papal. Esta cuestión se volvió crítica justo antes del cónclave que llevó a León al papado, cuando la iglesia china realizó elecciones preliminares para dos obispos, un paso previo a su consagración oficial.

