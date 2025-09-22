Laura Pausini y Ozuna se presentarán en los Premios Billboard de la Música Latina

MIAMI (AP) — La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Olga Tañón y Ozuna se presentaron en vivo en los Premios Billboard de la Música Latina.

Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon se unieron también a la lista de artistas confirmados para la premiación, que se transmitirá en vivo por Telemundo el 23 de octubre a las 8:00 p.m. (0000 GMT). La ceremonia, que se llevó a cabo en el James L. Knight Center en Miami, también se podrá ver en la app de Telemundo, Peacock y en Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Los boletos para asistir al evento estarán disponibles próximamente.

Recientemente, La Arrolladora se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia mexicana. Actualmente, se encontró en su gira Arrollaterapia.

Pausini recibió el Premio Billboard Ícono de 2025 por su establecida y distinguida trayectoria internacional. Tañón se preparó para lanzar su 24to álbum “PR24SIETE: Soy de Aquí”, el cual debutará el 3 de octubre, y Ozuna protagonizó y debutó como productor ejecutivo en su película biográfica, “Odisea”.

Danny Ocean fue tres veces finalista de la actual edición de los premios en las categorías de artista “Latin Pop” del año, solista; canción “Latin Pop” del año por “Imagínate” con Kapo y álbum “Top Latin Pop” del año por “Babylon Club”.

Netón Vega fue finalista de ocho premios este año, incluyendo artista del año, debut; global 200 artista latino del año; “Hot Latin Songs” artista del año, masculino; artista regional mexicano del año, solista y compositor del año, entre otros.

Óscar Maydon, fue finalista para cinco premios por su éxito “Tu Boda” con Fuerza Regida, incluyendo global 200 canción latina del año; “Hot Latin Song” canción del año; “Hot Latin Song” colaboración vocal del año; canción del año streaming y canción regional mexicana del año.