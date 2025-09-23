La ONU señala al equipo de Trump tras problemas con escaleras y teleprompter

FOTO: Tras problemas mecánicos, la ONU culpa al equipo de Trump por escalera y teleprompter averiados

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente de Estados Unidos Donald Trump se desvió de sus comentarios preparados en las Naciones Unidas el martes para quejarse de una escalera mecánica inoperable y un teleprompter defectuoso, utilizando los incidentes para retratar al organismo global como disfuncional.

“Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que, en el camino hacia arriba, se detuvo justo en el medio”, señaló.

Pero resulta que la causa estaba más cerca de Trump.

Stephane Dujarric, el portavoz de la ONU, dijo que un camarógrafo de la delegación de Estados Unidos que se adelantó a él activó el mecanismo de parada en la parte superior de la escalera mecánica.

“El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos sean atrapados accidentalmente y queden atascados o sean arrastrados hacia el engranaje”, dijo Dujarric en un comunicado. “El camarógrafo pudo haber activado inadvertidamente la función de seguridad”.

Al comenzar su discurso, Trump también señaló que el teleprompter no estaba funcionando. Bromeó diciendo que quien estuviera manejando el teleprompter “está en serios problemas”.

Un funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, indicó que eso también recaía en el equipo estadounidense, ya que la Casa Blanca estaba operando el teleprompter para el presidente.

Independientemente de la causa, no es raro que las escaleras mecánicas en la ONU dejen de funcionar, como bien saben el personal y los visitantes.

En los últimos meses, las oficinas de la ONU en Nueva York y Ginebra han apagado intermitentemente los ascensores y escaleras mecánicas como parte de medidas para ahorrar dinero debido a una “crisis de liquidez” en el organismo mundial.

Eso se debe en parte a los retrasos en los fondos que debe aportar Estados Unidos, que es el principal donante del organismo mundial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.