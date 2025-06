La OIEA confirma impactos directos en instalaciones nucleares de Natanz, Irán

Este martes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó sobre indicios de impactos directos en las instalaciones subterráneas de enriquecimiento ubicadas en Natanz, Irán. Esta determinación se fundamentó en el análisis continuo de imágenes satelitales de alta resolución, llevados a cabo tras los ataques realizados el viernes pasado por fuerzas israelíes contra importantes emplazamientos nucleares iraníes.

El OIEA, a través de su cuenta en la red social X, mencionó que no se registraron alteraciones en otras instalaciones nucleares de Irán, como Esfahan y Fordow. En un comunicado difundido el lunes, el organismo reconoció que, hasta el momento, "no hay indicios de un ataque físico en la serie de salas subterráneas que albergan parte de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible y la Planta de Enriquecimiento de Combustible principal" y aclaró que "no se ha detectado daño en la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow".

El ataque del viernes causó daños visibles en cuatro edificios situados en el complejo nuclear de Esfahan. Entre las instalaciones afectadas se incluyeron el laboratorio químico central, una planta de conversión de uranio, la planta destinada a la fabricación de combustible para los reactores de Teherán y una instalación en construcción para el procesamiento de UF4 (tetrafluoruro de uranio) a metal UE. A pesar de los daños, el OIEA confirmó que los niveles de radiación fuera del sitio en Natanz permanecieron estables, según el informe publicado el lunes.