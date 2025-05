La filantropía promueve la confianza de la generación Z hacia las instituciones

La reciente pandemia de COVID-19, el impacto del cambio climático y la crisis financiera global han contribuido a la desconfianza creciente de la generación Z hacia las instituciones que supuestamente salvaguardan su futuro. Investigaciones indican que este grupo, en comparación con generaciones pasadas, manifiesta una considerable falta de confianza en organizaciones esenciales.

Aproximadamente 1 de cada 10 individuos menores de 30 años expresa "mucha confianza" en los líderes de la Corte Suprema de Estados Unidos, según una encuesta de junio de 2024 realizada por The Associated Press en conjunto con el NORC Center for Public Affairs Research. Asimismo, en una consulta de mayo de 2023, el 44 % de los adultos menores de 30 afirmó tener “casi absoluta falta de confianza” en las instituciones financieras, una cifra que dobla a la obtenida en adultos de 60 años o más.

Las diferencias de percepción se extienden a comportamientos cívicos. Una encuesta de AP-NORC ejecutada en marzo reveló que solo el 25 % de los adultos menores de 30 años participó en actividades filantrópicas en el último año. Este dato contrasta con el 36 % de los adultos mayores de 60 años que participaron de la misma manera. Este grupo más joven, además, se mostró más reacio a donar, siendo más propensos a declarar que no contribuyeron económicamente a obras benéficas.

En respuesta a esta desconfianza, el sector filantrópico adopta un papel proactivo mediante la empoderación de la generación Z para fomentar cambios estructurales. Varias iniciativas se están implementando con la intención de hacer que estas instituciones sean percibidas como más legítimas. Muchos creen que si se ofrecen oportunidades significativas, la energía de los jóvenes puede desafiar el statu quo.

Summer Dean, una joven activista de 27 años, enfatiza que los jóvenes no son meras víctimas de los sistemas actuales, resaltando su capacidad de acción y el poder que poseen. "Si quieren inspirarnos, inclúyanos de verdad en las estructuras efectivas de sus organizaciones", expresó.

Más allá del 'flojactivismo'

El cambio en la forma de involucrar a los jóvenes se evidenció cuando DeNora Getachew asumió la dirección de DoSomething en abril de 2021. Reconoció la necesidad de respaldar un tipo de activismo que instara a los jóvenes entre 13 y 25 años a generar cambios comunitarios duraderos, más allá del “flojactivismo”.

La organización, que promueve el voluntariado juvenil desde 1993, ha modificado su enfoque. Getachew señala que el nuevo DoSomething percibe el voluntariado como un primer paso para alcanzar un impacto más profundo. Un nuevo programa, llamado Talking Trash, incentiva a los participantes a pensar críticamente sobre cómo pueden mejorar los sistemas de gestión de residuos, mediante campañas educativas y financiamiento para proyectos selectos.

Katelyn Knox, ex-policía de 25 años y parte del programa, observó que en Los Ángeles muchos no comprenden las normas de reciclaje, lo que la llevó a desarrollar una aplicación que facilita el reciclaje y proporciona servicios a domicilio.

“Es muy difícil lograr un cambio. Tienes que convencer a mucha gente para realizar ese cambio, especialmente a personas mayores que tú”, afirmó Knox, quien enfatizó la importancia de la colaboración entre generaciones.

Iniciativas en pro de la confianza institucional

El reto de Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, conocido como The Trust in American Institutions Challenge, busca canalizar 10 millones de dólares hacia soluciones que restauren la confianza en diversas áreas, desde la educación hasta los medios de comunicación. Según Hoffman, la filantropía es un campo fértil para iniciar procesos de confianza, dado que actúa sin conflictos de interés.

Hoffman postuló que el desafío no se centra solo en los jóvenes, ya que muchos en el espectro político reconocen la crisis de confianza vigente. A su entender, revitalizar estas instituciones es fundamental para el funcionamiento social.

Youth250 y el futuro de la democracia estadounidense

Adicionalmente, la iniciativa Youth250 reúne a jóvenes con tomadores de decisiones para preparar a las instituciones cívicas ante el 250 aniversario de Estados Unidos. Dicha plataforma otorga la palabra a los jóvenes, al tiempo que busca crear coaliciones intergeneracionales para abordar problemas actuales como el cambio climático y la justicia racial.

Dillon St. Bernard, director de Youth250, destacó que el objetivo es convertir la representación en poder generando espacios de interconexión que permitan visualizar un impacto significativo. Al respecto, expresó: "Como generación, hemos enfrentado crisis constantes y nuestro deseo es señalar alternativas para un futuro mejor”.

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc.