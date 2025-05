La controversia sobre la ciudadanía del papa León XIV como líder de un Estado extranjero

La reciente elección del papa León XIV, primer pontífice nacido en Estados Unidos, ha generado una situación inusual desde el punto de vista legal: ser ciudadano estadounidense y, al mismo tiempo, jefe de un Estado soberano. León XIV nació en Chicago en 1955 como Robert Prevost y, desde hace años, ha tenido doble ciudadanía en Estados Unidos y Perú, país donde ejerció como misionero y obispo.

En su papel como papa, León XIV representa a la Santa Sede, la máxima autoridad de la Iglesia católica, así como al Estado de la Ciudad del Vaticano, el menor del mundo. Esto plantea la pregunta: ¿puede continuar siendo estadounidense mientras lidera un gobierno extranjero? Aquí se presentan detalles sobre su situación de ciudadanía.

El Vaticano como nación soberana

León XIV, además de ser líder espiritual de aproximadamente 1.400 millones de católicos en todo el mundo, dirige el Estado más pequeño del planeta, que apenas abarca 0,44 kilómetros cuadrados (0,17 millas cuadradas) y cuenta con una población de unos pocos cientos de habitantes. La Ciudad del Vaticano se estableció como un Estado independiente en 1929 mediante un tratado entre Italia y la Santa Sede.

¿Podría la ciudadanía estadounidense de León XIV ser cuestionada?

Los ciudadanos estadounidenses que ocupan cargos en gobiernos extranjeros no pierden automáticamente su nacionalidad, sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. revisa el estatus de ciudadanía de quienes ejercen como jefes de Estado o ministros de Relaciones Exteriores. Este protocolo genera cuestiones complicadas en el ámbito del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la inmunidad ante las leyes estadounidenses.

El Departamento de Estado no ha querido ofrecer comentarios sobre la condición de ciudadanía del papa, citando políticas de confidencialidad. Según Peter Spiro, profesor de derecho de la Universidad del Temple, la cuestión radica en si se espera que los líderes extranjeros mantengan su ciudadanía estadounidense, dada su inmunidad legal, que contradice el principio de que nadie está por encima de la ley.

Una decisión de la Corte Suprema en 1980 establece que no se puede privar a alguien de su ciudadanía sin una renuncia intencionada. Spiro indica que sería complicado argumentar que León XIV, al asumir el papado, manifestó su intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense.

“Es poco probable que se tomen medidas para revocar la ciudadanía del nuevo papa”, comentó el experto.

Ciudadanía peruana de León XIV

La legislación peruana no presenta conflictos con la ciudadanía de León XIV, según Jorge Puch, funcionario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú. León XIV obtuvo la nacionalidad peruana en agosto de 2015, un mes antes de su nombramiento como obispo de Chiclayo, tras haber residido en Perú por más de dos años y aprobar un examen de educación cívica.

Los ciudadanos peruanos, independientemente de si son naturalizados, deben votar hasta los 69 años, pero León XIV no estará obligado a participar en las elecciones presidenciales de abril, dado que cumplirá 70 años en septiembre.

¿Qué pasó con las ciudadanías de papas anteriores?

No hay información clara sobre la situación de la ciudadanía de los papas anteriores tras asumir el cargo. El Vaticano no publica detalles al respecto. Por ejemplo, el papa Francisco renovó su pasaporte argentino en 2014, mientras que sus predecesores, el papa Benedicto XVI y el papa Juan Pablo II, mantuvieron su ciudadanía original aunque no hay constancia de que la hayan renunciado públicamente.

La historiadora Margaret Susan Thompson ha señalado que, aunque duda que León XIV renuncie a su ciudadanía estadounidense, el nuevo papa ha enfatizado, al dar su primer discurso en italiano y español, que su papado no se define por su nacionalidad estadounidense.

Otros ejemplos de ciudadanos estadounidenses en el extranjero

Ha habido otros ciudadanos estadounidenses en cargos de poder en gobiernos extranjeros, como Boris Johnson, quien nació en Nueva York y renunció a su ciudadanía estadounidense en 2016, antes de convertirse en primer ministro británico. Mohamed Abdullahi Mohamed, presidente de Somalia desde 2017, y Valdas Adamkus, presidente de Lituania, también han sido ciudadanos estadounidenses antes de ejercer funciones en sus respectivos países.

____

La reportera Regina García Cano de la AP contribuyó a esta cobertura desde Ciudad de México, mientras que Bynum reportó desde Savannah, Georgia.

____

La información religiosa es respaldada por el apoyo de la colaboración de la AP con The Conversation US, financiado por Lilly Endowment Inc. La AP es responsable de la totalidad de este contenido.