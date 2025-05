La abstención inquieta en los comicios de gobernadores y legislativos en Venezuela

CARACAS (AP) — La reciente reelección del presidente Nicolás Maduro y la falta de confianza en el sistema electoral suscitan dudas sobre la participación en los comicios legislativos y de gobernadores que se llevarán a cabo en Venezuela el próximo domingo.

Los votantes se preparan para elegir a 285 diputados de una Asamblea Nacional unicameral y 24 gobernadores junto a sus respectivos legislativos estatales. La convocatoria a estas elecciones se realizó en enero tras la polémica presidencial de julio pasado, donde Maduro fue declarado ganador, un resultado que la oposición y varios países, incluyendo Estados Unidos y naciones europeas, han cuestionado.

“La credibilidad para votar se ha perdido, el 28 de julio nos burlaron. No votaré”, afirmó Carmen Medina, comerciante de 36 años, en declaraciones a The Associated Press.

Roberto Briceño, sociólogo y director del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), también sostiene que muchos ciudadanos no consideran las elecciones como un medio efectivo para cambiar la crítica realidad del país. “La gente no tiene la motivación para participar”, sentenció Briceño. “La participación será extremadamente baja”.

Este panorama se agrava por un ambiente de desilusión en torno al futuro, ya que muchos ciudadanos que alguna vez creyeron en el poder del voto para generar cambios ahora sienten que su participación fue en vano. “Las personas pensaron que tenían en el voto un mecanismo para el cambio, pero no pasó nada”, destacó Briceño.

La elección se llevará a cabo diez meses después de los resultados del electoral presidencial, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, declaró a Maduro como vencedor sin un conteo detallado de los votos. Mientras Maduro anunció haber recibido 6,4 millones de sufragios, su oponente, Edmundo González, logró 5,3 millones.

Edmundo González es reconocido por algunos países y organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, como el presidente legítimo de Venezuela, mostrando pruebas creíbles de su triunfo sobre Maduro.

Una encuesta reciente realizada por la firma Delphos entre el 29 de abril y el 4 de mayo reveló que solo el 15,9% de los votantes manifestó una alta probabilidad de participar en la próxima elección. De estos, 74,2% indicó que votaría por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras que el 13,8% se pronunció a favor de los opositores.

Entre las principales razones para la abstención están la desconfianza en el CNE, la percepción de que votar carece de sentido, y el temor de abandonar el reclamo por el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de julio. La encuesta estuvo basada en más de 1.000 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años, con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

“Entiendo a quienes eligen no votar, pero los venezolanos tenemos derecho a expresar nuestra opinión mediante el sufragio. La lucha política debe continuarse”, expresó Manuel Rosales, quien busca la reelección como gobernador de Zulia.

Por su parte, Henrique Capriles se postula como candidato a legislador tras levantarse la prohibición que pesaba sobre él para ocupar cargos públicos. Legisladores opositores, considerados cercanos al gobierno de Maduro, también se han opuesto al boicot.

A pesar de las dudas, los simpatizantes del oficialismo han mostrado una disposición a participar, aunque algunos manifestaron su preocupación por la grave situación del país. “Espero que Maduro logre sacar al país de la crisis, pero ya”, dijo José Alvarado, un mecánico de 47 años.

Con la economía en crisis y salarios en bolívares que no alcanzan a cubrir necesidades básicas, los venezolanos viven un contexto complicado. El economista Pedro Palma estima que la inflación podría ascender entre el 180% y el 200%. El CNE ha prometido dosificar transparencia en los procesos electorales.

El politólogo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmo que la participación en las próximas elecciones podría verse reducida a un 20%.