Julius Randle firme con Timberwolves: contrato de hasta 100 millones de dólares

Julius Randle y los Timberwolves de Minnesota concretaron un nuevo acuerdo que mantendrá al jugador en el equipo hasta la temporada 2027-28, según reveló el domingo una fuente familiarizada con el trato.

Este acuerdo incluye una opción para Randle en el último año, que de ejercerse podría incrementar el valor total del convenio hasta los 100 millones de dólares, informó la misma fuente.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que ninguno de los involucrados había oficializado el acuerdo. ESPN y The Athletic fueron los primeros en dar a conocer la noticia sobre el trato.

Randle contaba con una opción de jugador de 30,9 millones de dólares para la próxima temporada y tenía la posibilidad de convertirse en agente libre sin restricciones en 2026.

El alero promedió 18,7 puntos y 7,1 rebotes durante la temporada pasada, que fue su primera con los Timberwolves, y jugó un papel vital en la clasificación del equipo a las finales de la Conferencia Oeste. Randle formó parte de un intercambio clave el pasado otoño, que llevó a Karl-Anthony Towns de Minnesota a Nueva York. Antes de este movimiento, Randle había estado cinco temporadas con los Knicks.

Randle, quien ha sido elegido All-Star en tres ocasiones, ha promediado 19 puntos y 9,1 rebotes en sus 11 temporadas, jugando para los Timberwolves, Knicks, New Orleans y Los Ángeles Lakers.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.