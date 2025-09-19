En vivo

Mundo

Italia regresa a la final de la Copa Billie Jean King tras remontada ante Ucrania

La campeona defensora Italia alcanzó la final de la Copa Billie Jean King tras vencer 2-1 a Ucrania con una destacada actuación de Sara Errani y Jasmine Paolini en el decisivo partido de dobles.

19/09/2025 | 13:26Redacción Cadena 3

FOTO: Italia regresa a la final de la Copa Billie Jean King tras remontada ante Ucrania

SHENZHEN, China (AP) — La campeona defensora Italia alcanzó la final de la Copa Billie Jean King por tercer año consecutivo después de remontar el viernes para vencer 2-1 a Ucrania en las semifinales.

Sara Errani y Jasmine Paolini, las campeonas del Abierto de Francia, ganaron el decisivo partido de dobles contra Marta Kostyuk y Lyudmyla Kichenok por 6-2, 6-3. En el segundo set, Kostyuk y Kichenok se adelantaron 3-1 y tuvieron un punto para irse arriba 4-2, pero cometieron una doble falta.

Fue el segundo punto ganado en la serie por Paolini, quien quedó un set y 4-2 abajo contra Elina Svitolina, pero se recuperó para vencer 3-6, 6-4, 6-4 en el segundo partido de individuales.

Kostyuk dio a Ucrania un fuerte comienzo al derrotar 6-2, 6-3 a Elisabetta Cocciaretto.

Inspiradas por Paolini, las italianas derrotaron a Eslovaquia en la final de 2024 para obtener su quinto título. Habían perdido ante Canadá en la final de 2023.

Ucrania alcanzó las semifinales por primera vez.

Estados Unidos enfrentará a Gran Bretaña en la segunda semifinal el sábado. Estados Unidos venció a Kazajistán en los cuartos de final, mientras que Gran Bretaña despachó a Japón.

La BJK Cup anteriormente se conocía como la Fed Cup. Estados Unidos es el equipo más exitoso con 18 títulos, aunque no se corona desde 2017.

[Fuente: AP]

