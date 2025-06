Israel ataca reactor de agua pesada en Irán, vinculado al acuerdo nuclear

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Aunque la atención hacia el programa nuclear iraní se centró en el enriquecimiento de uranio, los especialistas también prestaron especial atención al reactor de agua pesada ubicado en Arak, a aproximadamente 250 kilómetros al suroeste de Teherán. Esta planta tiene el potencial de generar plutonio, material que puede utilizarse para la fabricación de armas nucleares.

El jueves pasado, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra el reactor de Arak, tras haber atacado previamente otros sitios nucleares en Irán, incluidos el complejo de enriquecimiento de Nantanz, talleres de centrifugado en las cercanías de Teherán y laboratorios en Isfahan. Las autoridades iraníes confirmaron que al menos dos proyectiles impactaron en el reactor, aunque no ofrecieron detalles acerca de los daños ocasionados.

El reactor nunca estuvo operativo, carecía de combustible de uranio y no se registraron liberaciones nucleares tras el ataque. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el organismo encargado del control nuclear en el ámbito internacional, ha warned repetidamente que instalaciones como esta, tanto en Irán como en Ucrania, no deberían ser objeto de ataques militares.

Arak como legado del programa nuclear militar iraní

Tras la devastadora guerra con Irak en los años 80, Irán inició un programa nuclear secreto con el propósito de desarrollar un arma nuclear. Intentó adquirir un reactor moderado por agua pesada, pero como no tuvo éxito, decidió construir uno propio. El agua pesada, en la que el hidrógeno es reemplazado por deuterio, se emplea como refrigerante en estos reactores.

Si bien estos reactores pueden servir a fines científicos, el plutonio resulta ser un subproducto del proceso. Antes de la popularización de la tecnología de centrifugación que permite enriquecer uranio a niveles de armas, muchos países usaban reactores de agua pesada para construir bombas alimentadas por plutonio.

Países con armamento nuclear como India y Pakistán poseen reactores de este tipo, al igual que Israel, que nunca ha confirmado tener armas nucleares, aunque muchos creen que sí las posee. Aunque Irán optó por las centrifugadoras como el eje principal de su programa de enriquecimiento, también construyó el reactor de Arak, que nunca llegó a funcionar.

Irán ha sostenido desde hace años que su programa es de naturaleza pacífica. Sin embargo, también enriqueció uranio hasta un 60%, un grado técnico muy cercano al 90%, que corresponde al nivel de armas. Irán es el único país sin armas nucleares que alcanza ese tipo de enriquecimiento.

Arak y el acuerdo nuclear

En el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias internacionales, Irán se comprometió a rediseñar el reactor de Arak para mitigar preocupaciones sobre la proliferación nuclear. Esto incluyó la inyección de concreto en parte de la instalación, aunque el trabajo no se finalizó completamente. El reactor se convirtió en un punto de discordia tras la salida de Estados Unidos del acuerdo en 2018, cuando un alto funcionario nuclear iraní afirmó haber adquirido componentes adicionales para reemplazar la parte donde se vertió el concreto.

La AIEA ha indicado que, debido a las restricciones impuestas por Irán a los inspectores, ha perdido la "continuidad del conocimiento" sobre la producción de agua pesada en el país, lo que implica que no puede verificar adecuadamente su producción y existencias.

Consecuencias del ataque

El jueves por la mañana, Israel ejecutó un ataque aéreo contra el reactor. Las imágenes de la ofensiva muestran una bomba cayendo sobre la cúpula del reactor, levantando una gran columna de fuego y humo. La AIEA confirmó que, dado que el reactor no estaba en operación y no contenía material nuclear, no representaba un peligro para el público ni por efectos radiológicos. No obstante, no se tenía información sobre si la instalación cercana de producción de agua pesada había sido alcanzada.

El ejército israelí declaró que los aviones de combate estaban orientados hacia la instalación de Arak y el núcleo del reactor para prevenir su uso en la producción de plutonio. Las declaraciones israelíes señalaron que el ataque se dirigió específicamente al componente destinado a esta producción, buscando evitar que el reactor pudiera restaurarse y ser utilizado para el desarrollo de armas nucleares.

