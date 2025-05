Isaac Del Toro brilla en el Giro: conquista la 17ma etapa y amplía su liderazgo

BORMIO, Italia (AP) — Aun no satisfecho con ser el primer ciclista mexicano en encabezar el Giro de Italia, Isaac Del Toro se llevó este miércoles una victoria decisiva en una de las etapas más difíciles de la competencia, logrando así aumentar su ventaja en la clasificación general.

Del Toro tuvo la oportunidad de alzar los brazos al cruzar la meta de la 17ma etapa, donde finalizó cuatro segundos por delante de Romain Bardet y el ecuatoriano Richard Carapaz, quien representa su principal desafío en la contienda por el título.

Esta fue la primera vez que Del Toro ganó una etapa en una Gran Vuelta, su logro atenuó en parte la decepción sufrida días atrás al perder casi dos minutos frente a Carapaz, aunque logró mantener el maillot rosa de líder tras esa etapa.

"Soñaba con poder ganar una etapa con la maglia rosa", comentó el joven de 21 años. "El Giro ha sido increíble hasta ahora. La competencia por el podio es fascinante".

El ciclista se dio cuenta de la importancia de no rendirse: "Hoy entendí que nunca me rendiré. Siempre lucharé por la victoria. Hoy no fue más fácil que ayer".

Con esta victoria, Del Toro amplió su ventaja a 41 segundos sobre Carapaz, quien superó al británico Simon Yates para colocarse en el segundo lugar. Yates quedó a 51 segundos del líder.

Esta es apenas la segunda Gran Vuelta de Del Toro, que había terminado en el puesto 36 en la Vuelta a España del año anterior.

La etapa, que se extendió por 155 kilómetros (96 millas) desde San Michele All’Adige hasta Bormio, incluyó tres ascensos, siendo el Mortirolo uno de los más desafiantes e emblemáticos del Giro.

En esta etapa, Carapaz atacó, pero el ecuatoriano solo logró una ventaja de 12 segundos en la cima y fue finalmente alcanzado por sus rivales durante el descenso. Del Toro ejecutó su estrategia unos nueve kilómetros antes de la meta, en la sección más empinada del ascenso de Le Motte. Si bien Carapaz permaneció cerca, el mexicano logró distanciarse en los últimos dos kilómetros y mantuvo su ligera ventaja en la llegada técnica.

El joven ciclista añadió, "Con el equipo previmos algunos ataques en el Mortirolo. No queríamos permitir que los favoritos se escaparan. Me acerqué a ellos y después fui cauteloso. Los alcancé en el descenso. Teníamos planeado que atacaría en la última pequeña subida".

La 18va etapa, programada para el jueves, cubrirá una distancia de 144 kilómetros (89 millas) desde Morbegno hasta Cesano Maderno, incluyendo tres ascensos de categoría, finalizando en un terreno relativamente plano que promete un sprint masivo en la meta. El Giro concluirá en Roma el domingo.

