En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Irán y Rusia firman un acuerdo para construir ocho centrales nucleares

El objetivo es la construcción de ocho reactores modulares en Irán.

25/09/2025 | 06:47Redacción Cadena 3

FOTO: Mohammad Eslami y Alexey Likhachev

Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), y Alexey Likhachev, jefe de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Rosatom, en Moscú, firmaron un memorando de entendimiento este miércoles sobre la construcción de reactores modulares pequeños en Irán, según un comunicado publicado en la página web de la OEAI.

El memorando tiene como objetivo ampliar la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear para promover el desarrollo sostenible, reforzar la seguridad energética y avanzar la tecnología, de conformidad con las normativas nacionales y las obligaciones internacionales de ambos países.

Se añadió que, en virtud del memorando de entendimiento, ambas partes prepararían y firmarían contratos para diseñar y construir centrales nucleares basadas en reactores modulares pequeños en el futuro.

Al frente de una delegación, Eslami llegó a Moscú el lunes para reunirse con funcionarios rusos y participar en el foro de la Semana Atómica Mundial, que se celebra del 25 al 28 de septiembre, y dijo que, en el marco de un contrato entre Teherán y Moscú, se espera que este último construya ocho centrales nucleares en Irán, incluidas cuatro en la provincia meridional de Bushehr, ya que el país pretende generar 20.000 megavatios de electricidad en los próximos años.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo firmaron Irán y Rusia? Firmaron un memorando de entendimiento para la construcción de pequeñas centrales nucleares en Irán.

¿Quiénes firmaron el acuerdo? El acuerdo fue firmado por Mohammad Eslami y Alexey Likhachev.

¿Cuántas centrales se construirán? Se prevé la construcción de ocho centrales nucleares en Irán.

¿En qué lugar se construirán? Cuatro centrales se construirán en la provincia de Bushehr.

¿Qué busca el memorando? Busca promover el desarrollo sostenible y reforzar la seguridad energética en ambos países.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho