Argentina

Mundo

Irán afirma que arrestó a 21.000 sospechosos en la guerra de junio con Israel

La policía iraní detuvo a 21.000 sospechosos durante una guerra aérea de 12 días con Israel. Se reportaron, además, 260 personas acusadas de espionaje y 172 por grabaciones ilegales.

12/08/2025 | 08:25Redacción Cadena 3

FOTO: Irán dice que detuvo a 21.000 sospechosos durante la guerra de junio con Israel

TEHERÁN, Irán (AP) — La policía de Irán detuvo a 21.000 sospechosos durante la guerra aérea de 12 días con Israel en junio, reportó el martes la prensa estatal.

Una información de la televisora estatal citó a un portavoz de la policía, el general Saeed Montazeralmahdi, quien afirmó que la gente denunció a los sospechosos ante las autoridades. “El arresto de 21.000 sospechosos durante la guerra de 12 días indicó un alto nivel de concienciación y participación de la población en la seguridad”, manifestó.

Montazeralmahdi no dio detalles acerca de los cargos que podrían enfrentar los sospechosos. Pero apuntó que más de 260 eran sospechosos de espionaje y otros 172 fueron arrestados por grabaciones ilegales.

La policía estableció más de 1.000 puntos de control en todo el país durante el conflicto, entre el 13 y el 24 de junio, agregó.

Esta es la primera vez que la policía iraní ofrece una cifra total de detenciones durante la guerra. En las últimas semanas, Irán ha reportado de forma ocasional los arrestos de sospechosos por cargos de espionaje.

Desde finales de junio, Irán ha ejecutado a siete hombres condenados por espiar para Israel, lo que ha generado temores entre los activistas a que el gobierno pueda llevar a cabo una ola de ejecuciones.

Israel lanzó andanadas de ataques aéreos sobre Irán que se cobraron la vida de casi 1.100 personas, incluyendo muchos comandantes militares. Los ataques de represalia iraníes mataron a 28 en Israel.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Irán? La policía detuvo a 21.000 sospechosos durante una guerra con Israel en junio.

¿Quién fue el portavoz que hizo el anuncio? El general Saeed Montazeralmahdi dio los detalles sobre las detenciones.

¿Cuántos puntos de control se establecieron? Se establecieron más de 1.000 puntos de control durante el conflicto.

¿Qué sucedió con los sospechosos arrestados? Al menos 260 eran sospechosos de espionaje y 172 enfrentaron cargos por grabaciones ilegales.

¿Cuántas personas fueron afectadas por los ataques aéreos? Los ataques de Israel resultaron en casi 1.100 muertes, mientras que Irán respondió con 28 muertes en Israel.

[Fuente: AP]

Mundo

Opinión

