Investigación sobre presunta corrupción en la unidad de operaciones especiales de Chiapas

TAPACHULA, México (AP) — Las autoridades del estado de Chiapas han iniciado, el pasado viernes, una investigación en torno a supuestos actos de corrupción y colusión con el crimen organizado dentro de una unidad de élite recién creada, denominada Pakal, destinada a combatir a los cárteles del narcotráfico. Este grupo fue establecido hace cinco meses como parte de la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Carlos Javier Pineda, comandante de la unidad Pakal, dio a conocer la noche del jueves que se abrió la indagatoria debido a las denuncias de un miembro del cuerpo policial, quien, en un video, acusó directamente a algunos de sus superiores de cometer abusos, fabricar delitos en contra de personas inocentes, aceptar sobornos y brindar protección a individuos supuestamente asociados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Un representante de la fiscalía estatal, que prefirió permanecer en el anonimato, confirmó a The Associated Press que se lleva a cabo una indagatoria sobre las acusaciones, aunque no proporcionó detalles sobre el número de personas involucradas ni los delitos que se investigan.

Los Pakal forman parte de una de las nuevas unidades especiales creadas para enfrentar la violencia generada por los cárteles en diversas partes del país. Estos equipos están compuestos en gran medida por expolicías federales y, en menor proporción, por exintegrantes de las Fuerzas Armadas. La unidad fue formulada como respuesta a la creciente inseguridad que ha afectado a Chiapas, donde las luchas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han proliferado, resultando en ambientes de violencia y el desplazamiento temporal de miles de personas.

Pineda, en su declaración, aseguró que el denunciante, conocido como Francisco Ramírez Galindo, es un agente activo de la unidad, aunque su ausencia desde el martes podría interpretarse como un abandono del cargo. El jefe policial destacó que, si el denunciante aporta pruebas sólidas de sus afirmaciones, se actuará en consecuencia, pero advirtió que si se trata de difamaciones, también se tomarán medidas.

Las condiciones de seguridad en Chiapas han sufrido un agravamiento significativo en los últimos años, siendo testigos de brutalidades que antes eran poco comunes en la región, lo que ha llevado a que los habitantes enfrenten situaciones de violencia extremas. A pesar de que con la llegada del gobernador Eduardo Ramírez, la unidad Pakal fue presentada como un modelo a seguir para la pacificación del estado, los cuestionamientos sobre su integridad y funcionamiento ya han comenzado a surgir.

Esta situación ha generado un debate entre las autoridades sobre la estrategia de seguridad que se debe implementar para abordar eficazmente la problemática del crimen organizado, especialmente en un contexto donde la militarización ha sido la principal respuesta a la creciente violencia.