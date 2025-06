India se niega a respaldar declaración de OCS impulsada por China en medio de tensiones

NUEVA DELHI (AP) — El jueves, las aspiraciones de Beijing para fortalecer su influencia en la región enfrentaron un obstáculo cuando India rechazó firmar una declaración conjunta presentada ante los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), apoyada por China. La negativa se basó en la argumentación de que el documento era favorable a Pakistán y no hacía mención de un ataque ocurrido en abril contra turistas indios.

El ministro de Defensa de India, Rajnath Singh, expresó que la declaración menospreciaba la posición del país en cuestiones cruciales como el terrorismo y la seguridad regional. Esto fue confirmado por una fuente que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que no contaba con autorización para hacer comentarios a los medios.

La nación india responsabiliza a Pakistán por apoyar a los atacantes que asesinaron a 26 personas, la mayoría turistas hindúes, en Cachemira, evento que India califica de ataque terrorista. Por su parte, Islamabad niega las acusaciones.

Singh argumentó que la declaración conjunta "se alineaba con el relato de Pakistán", ya que omitía ese ataque pero hacía referencia a actividades armadas en Baluchistán. Pakistan ha acusado a India de apoyar las luchas del movimiento independentista en Baluchistán, alegaciones que India siempre ha negado.

La reunión que resultó en la firma de esta declaración tuvo lugar durante un encuentro de ministros de Defensa de la OCS en Qingdao, China, una ciudad que alberga la flota del norte del país. La OCS, aunque menos conocida a nivel global, se ha vuelto clave para China en la ampliación de su influencia política y económica, especialmente en zonas tradicionalmente neutrales y en áreas cercanas a Rusia como Asia Central.

China, que ha tomado un papel protagónico en la OCS organizando maniobras y cumbres, enfrenta desafíos internos y está aislada internacionalmente por su ataque a Ucrania. En la reunión, Singh instó a los miembros de la OCS a condenar las naciones que usan el "terrorismo transfronterizo” como herramienta política y que ofrecen refugio a terroristas, enfatizando que "la paz y la prosperidad no pueden coexistir con el terrorismo".

Los eventos de abril provocaron una de las confrontaciones militares más serias en décadas entre India y Pakistán, llevando a un alto el fuego mediado por Estados Unidos tras días de intensos intercambios de disparos. La reunión del jueves también reunió a miembros como India, Kazajistán y Rusia, mientras que el ministro de Defensa chino, Dong Jun, mantuvo reuniones con varios homólogos de países con los que China busca estrechar lazos.

Asimismo, Dong criticó el unilateralismo y el proteccionismo, haciendo alusión a Estados Unidos, sugiriendo que estos comportamientos agravan el caos en el orden internacional. Las disputas fronterizas entre India y China han persistido durante años, aumentando las tensiones en el contexto actual.