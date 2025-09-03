Incendio arrasa pueblo minero histórico en California, afectando varias viviendas

TUOLUMNE COUNTY, California, EE.UU. (AP) — Un incendio forestal que avanzó con rapidez arrasó varias hectáreas el martes y quemó casas en un pueblo de la Fiebre del Oro de California, establecido alrededor de 1850 por mineros chinos que fueron expulsados de un campamento cercano.

El incendio creció rápidamente hasta alcanzar un tamaño de 16,1 kilómetros cuadrados (6,25 millas cuadradas), lo que obligó a evacuar el pueblo de Chinese Camp y las carreteras circundantes, según CalFire, la principal agencia de bomberos del estado. No hubo reportes inmediatos de heridos o muertes, pero el incendio siguió sin estar contenido el martes por la noche.

Al menos cinco casas estaban ardiendo en el pueblo rural, que tiene una mezcla de casas independientes y rodantes.

Ante una casa el martes por la noche, siete personas movieron rápidamente grandes ramas de árboles lejos de la estructura y arrojaron arena sobre el fuego en un intento desesperado por evitar que las llamas se propagaran desde la casa de al lado. Trabajaron durante unos 30 minutos hasta que llegaron los bomberos. Un remolque en la propiedad resultó dañado por el fuego.

Los responsables de bomberos solicitaron recursos adicionales como camiones de bomberos, topadoras y una aeronave.

El incendio, conocido como el Incendio 6-5, fue causado por un rayo, según CalFire. Es uno de más de una docena de incendios que estallaron el martes en toda California, según CalFire.

Miles de chinos llegaron a California durante la Fiebre del Oro y enfrentaron una persecución que incluyó un exorbitante Impuesto a los Mineros Extranjeros diseñado para alejarlos de la minería.

Chinese Camp Town, unos 92 kilómetros (57 millas) al este de Stockton, fue establecido por mineros chinos después de que fueron expulsados de un campamento cercano, según Visit Tuolumne County. Originalmente llamado Camp Washington, su nombre se cambió pronto para reflejar a las miles de personas de China que se establecieron allí.