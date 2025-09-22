Ibrahim Mbaye rinde examen escolar previo a su partido con el PSG en Marsella

FOTO: PSG: Mbaye rinde examen escolar antes de un partido de liga en Marsella

PARÍS (AP) — El juvenil delantero Ibrahim Mbaye tuvo que quedarse un rato cuando sus compañeros del Paris Saint-Germain viajaron el lunes a Marsella para disputar un partido de la liga francesa.

Ello obedeció a que Mbaye, de 17 años, tenía que presentar un examen de diploma de secundaria —conocido en francés como baccalauréat— durante el día. El PSG informó que Mbaye viajó por separado para unirse a sus 18 compañeros de equipo para el inicio del partido a las 8 de la tarde en el Stade Velodrome.

Mbaye debutó en la Ligue 1 a la edad de 16 años, 6 meses y 23 días contra Le Havre la temporada pasada, convirtiéndose en el jugador más joven del PSG en ser titular en un partido de liga. Firmó su primer contrato en febrero y ha marcado un gol para el club.

El partido contra el Marsella estaba previsto para jugarse el domingo, pero la liga lo pospuso 24 horas debido a un pronóstico de clima severo.

El campeón defensor PSG ha ganado sus cuatro partidos de la Ligue 1.