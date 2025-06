Hugo Aguilar, un abogado indígena elegido para la Suprema Corte en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Durante su campaña para la Suprema Corte de Justicia de México, Hugo Aguilar envió un mensaje claro: "Es el momento de que los pueblos indígenas tengan un lugar en las decisiones del país".

Este abogado indígena mixteco de 52 años fue el candidato más votado en las elecciones judiciales celebradas el domingo, y, según la presidenta Claudia Sheinbaum, es el primer indígena en integrar la Corte desde que Benito Juárez ocupó este puesto entre 1857 y 1858, antes de ser presidente y convertirse en un héroe nacional.

Aguilar representa a una minoría que clama por mayor visibilidad, ya que casi el 20% de la población de México es indígena. A lo largo de su carrera, ha sido un defensor de los derechos indígenas, lo cual lo convierte en un símbolo para muchos. Sin embargo, su alineación con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y sus controvertidos megaproyectos ha suscitado críticas entre diversas comunidades originarias.

Asimismo, al igual que los otros ocho candidatos que conformarán la nueva Suprema Corte, Aguilar fue propuesto por el oficialismo de Morena y participó en unas elecciones que han sido ampliamente cuestionadas, donde solo el 13% del electorado acudió a votar.

Francisco López Bárcenas, otro abogado mixteco, señaló que "no es un candidato indígena", sino "un indígena que se convirtió en candidato".

Los orígenes de un defensor

Aguilar nació en San Agustin Tlacotepec, Oaxaca, donde vivió diversas injusticias. Desde joven mostró interés por los derechos humanos y, en los años 90, se unió a una organización local de derechos humanos llamada SERmixe. Sofía Robles, integrante del colectivo y compañera de Aguilar, recordó que él siempre estuvo comprometido y claro sobre su origen.

Su labor fue reconocida en ámbitos esenciales, no solo defendiendo temas indígenas y agrarios, sino también en el área constitucional, donde consiguió una maestría y ha colaborado con organismos internacionales, como las Naciones Unidas.

Aguilar tuvo un papel protagónico en las reformas constitucionales que surgieron tras el levantamiento zapatista de 1994, que otorgaron derechos fundamentales a la población indígena, como la conservación de su lengua y cultura, la elección de sus autoridades, y mejoras en salud y educación.

Aún así, no consideró que esos avances fueran suficientes y se unió a otros abogados para plantear cientos de controversias constitucionales, argumentando que las reformas no cumplían con los derechos establecidos por México en tratados internacionales. La Corte respondió: "No tienen competencia para reclamar".

Robles ahora confía en que Aguilar llevará su compromiso al alto tribunal. "Para muchos, representa una esperanza".

Un giro en su trayectoria

Aguilar se involucró en varios cargos dentro del gobierno de Oaxaca y se unió al movimiento de cambio de la administración de López Obrador, conocido como la “Cuarta Transformación”. Sin embargo, el gobierno empezó a recibir críticas de académicos y pensadores que una vez lo respaldaron, debido a denuncias sobre falta de transparencia y militarización del país.

Desde el inicio del gobierno, se integró al Instituto de Pueblos Indígenas, donde impulsó consultas populares que avalaron grandes megaproyectos de López Obrador, como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el tren interoceánico del sur del país. Estos proyectos han suscitado preocupaciones ambientales y se han realizado con el apoyo militar.

Romel González Díaz, activista de la comunidad indígena de Xpujil, recordó la visita de Aguilar a su pueblo, donde este ofreció poca información sobre el proyecto y minimizó sus impactos negativos. Posteriormente, el gobierno de Claudia Sheinbaum admitió parte de los problemas generados por la obra.

En 2024, se aprobó una nueva reforma constitucional promovida por López Obrador, en la que Aguilar desempeñó un papel. Aunque se introdujeron avances, como el reconocimiento a la comunidad afromexicana, la reforma no abordó derechos territoriales ni representación política, temas que Aguilar había defendido fervientemente.

Según Sergio Sarmiento Silva, experto en movimientos indígenas, Aguilar argumentó que algunos sectores de Morena no comprendían completamente el tema y se debían evitar conceptos que pudieran causar temor o rechazo.

Su futuro en la Corte

Aguilar fue elegido en unas elecciones que reconfigurarán la judicatura de México, la cual ahora se definirá por el voto popular. Recibió más de seis millones de votos y podría llegar a ser presidente de la Suprema Corte.

La Associated Press solicitó una entrevista con Aguilar, pero su equipo indicó que no hará declaraciones hasta que se confirmen los resultados oficiales.

Sheinbaum ha destacado la importancia de contar con un juez indígena en el alto tribunal, lo que potencialmente ha influido en su elección.

Su nombre apareció en ciertos instructivos para el voto, vinculados presumiblemente al oficialismo, que las autoridades electorales están investigando.

López Obrador y Sheinbaum han afirmado que esta iniciativa ayudará a reducir la corrupción y democratizar la justicia. Sin embargo, la oposición y varios juristas nacionales e internacionales han criticado este enfoque, opinando que se está utilizando la popularidad del partido para controlar los tres poderes del Estado.

Sheinbaum celebró la victoria de Aguilar, describiéndolo como "un hombre modesto y de gran inteligencia con sensibilidad social".

Los problemas de corrupción y falta de justicia en México afectan sobre todo a las comunidades indígenas, que a menudo carecen de representación legal adecuada y de abogados que hablen su idioma.

Aguilar ha prometido luchar por una "justicia real con perspectiva pluricultural" y un "cambio radical". Sin embargo, hay quienes cuestionan si realmente cumplirá sus promesas.

“El desafío es ¿a quién responderá?, se cuestiona González Díaz. "¿Al partido o a los pueblos indígenas?".