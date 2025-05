Harvard cederá daguerrotipos históricos de esclavizados a museo en Carolina del Sur

BOSTON (AP) — La Universidad de Harvard anunció la entrega de daguerrotipos antiguos, que se consideran los primeros retratos de personas esclavizadas, al Museo Internacional Afroestadounidense en Carolina del Sur. La decisión forma parte de un acuerdo con la descendiente Tamara Lanier, quien identificó a sus antepasados en las fotografías.

Las imágenes, que retratan a Renty, apodado "papa Renty", y a su hija Delia, serán trasladadas desde el Museo Peabody de Arqueología y Etnología a una institución dedicada a la historia afroestadounidense en el estado donde fueron esclavizados en 1850, según indicó un abogado de Lanier.

Este acuerdo pone fin a una larga disputa de 15 años entre Lanier y la universidad, que buscaba la liberación de los daguerrotipos del siglo XIX. El abogado de Lanier, Joshua Koskoff, destacó que la resolución representa una victoria “sin precedentes” para los descendientes de personas esclavizadas en Estados Unidos y celebró la perseverancia de su cliente en la búsqueda de justicia para sus antepasados.

“Este caso es único en la historia estadounidense, ya que combina circunstancias históricas raras: un caso que trae a la luz imágenes de personas esclavizadas de hace 175 años”, afirmó Koskoff.

Una batalla legal

Lanier, que reside en Connecticut, presentó una demanda contra Harvard en 2019 por “apropiación indebida, posesión y expropiación” de los daguerrotipos de su familia, acusando a la universidad de explotar la imagen de Renty en diversas ocasiones, incluida una conferencia en 2017. La demanda señala que Harvard ha capitalizado estas imágenes al imponer altas tarifas de licencia para su reproducción.

Los daguerrotipos fueron encargados por el biólogo de Harvard, Louis Agassiz, quien usó teorías sobre la diferencia racial para justificar la esclavitud en Estados Unidos. Según la demanda, Agassiz conoció a Renty y Delia mientras buscaba esclavos racialmente “puros” en plantaciones.

Los retratos fueron capturados en poses degradantes para ambos, lo que denota la brutalidad del contexto en el que fueron tomados. “Renty y Delia fueron tratados como especímenes de investigación, evidenciando la violencia detrás de su participación en esta representación,” apuntó la demanda.

La resolución del conflicto

En 2022, la Corte Suprema de Massachusetts falló a favor de Lanier, reafirmando los méritos de su demanda después de que un juez dictaminara anteriormente que no tenía derechos legales sobre las imágenes. El tribunal reconoció la complicidad de Harvard en las violaciones históricas, afirmando que sus obligaciones actuales son producto de sus abusos pasados.

La directora general del Museo Internacional Afroestadounidense, Tonya M. Matthews, expresó que la entrega de los daguerrotipos por parte de Harvard representa un momento histórico y una recuperación significativa de la historia familiar de Lanier, que estuvo “175 años en proceso”. Matthews destacó la valentía y tenacidad de Lanier como un ejemplo a seguir.

El museo se comprometió a colaborar con Lanier para contar la historia de las imágenes de manera adecuada. Koskoff enfatizó la importancia de permitir a las familias contar sus propias historias, algo que es fundamental para el reconocimiento y la restauración histórica.

Aunque se llegó a un acuerdo financiero que no fue revelado, Harvard aún no ha reconocido públicamente la conexión de Lanier con los daguerrotipos ni su implicación en la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Según Koskoff, Lanier no espera una respuesta de Harvard, pero el acuerdo habla por sí mismo sobre la verdad histórica.