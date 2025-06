Haliburton podría no jugar en el decisivo juego 6 de las Finales entre Pacers y Thunder

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Pacers de Indiana se prepararon para la posibilidad de que Tyrese Haliburton no esté disponible en el juego 6 de las Finales de la NBA, según lo afirmó el entrenador Rick Carlisle en una entrevista de radio. Haliburton ha lidiado con una lesión en la parte inferior de la pierna derecha que se agravó durante la derrota en el juego 5 el lunes en Indianápolis. Aunque jugó 34 minutos, no logró encestar ningún tiro de campo, y la derrota fue de 120-109 ante Oklahoma City, poniendo a Indiana en desventaja 3-2 en la serie por el campeonato.

Ahora, con el título en juego, es incierto si Haliburton podrá jugar el jueves. "Será evaluado cuidadosamente en las próximas 36 horas y posiblemente se lo liste como cuestionable en el informe de lesiones. La decisión sobre su participación se tomará en el último momento" indicó Carlisle a la emisora de radio 107.5 The Fan de Indianápolis.

El martes, Haliburton fue sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión, como confirmó una fuente anónima a la Associated Press, dado que el equipo no hizo oficialmente este anuncio. Carlisle también mencionó que, dependiendo de los resultados, deberán considerar dos escenarios: uno donde Haliburton juegue y otro en el que no.

En caso de que Haliburton no pueda formar parte del partido, los Pacers probablemente promocionen al base TJ McConnell para asumir el rol titular. McConnell se destacó en los playoffs y jugó un papel crucial al reducir un déficit de 18 puntos a solo dos durante el juego 5, aunque al final, Oklahoma City logró mantener la ventaja.

Haliburton se había retirado del partido cinco al final del primer cuarto y luego regresó a la cancha con un vendaje en la pierna. A pesar de sus esfuerzos por jugar 34 minutos, falló sus seis intentos de tiro, finalizando el partido con apenas cuatro puntos, además de siete rebotes y seis asistencias. Este partido marcó la primera vez en su carrera que jugó más de 34 minutos sin anotar ningún tiro de campo.

El entrenador Carlisle reveló que durante el medio tiempo discutieron la opción de que Haliburton no jugara en la segunda mitad, pero él insistió en continuar, jugando 17 minutos más mientras lideraba al equipo en rebotes y asistencias después del intermedio.

"Es la final de la NBA. Uno quiere estar allí", expresó Haliburton tras el juego cinco, resaltando su deseo de participar en competencias de alto nivel.

Los Pacers planeaban entrenar el miércoles, lo que serviría principalmente para repasar estrategias antes del decisivo partido de las Finales.

ESPN fue el primero en informar sobre la resonancia magnética programada para Haliburton.