Guerra entre Israel e Irán: segunda semana de conflicto sin avances en las negociaciones

TEL AVIV, Israel (AP) — Las largas discusiones intentadas para frenar la escalada del conflicto entre Israel e Irán concluyeron sin logros significativos, lo que llevó a que la guerra avanzara a su segunda semana, marcada por una nueva serie de ataques entre ambas naciones.

El viernes, los ministros europeos y el líder de la diplomacia iraní mantuvieron un encuentro de cuatro horas en Ginebra. Durante este tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó sopesando la intervención militar de su país, incrementando así las preocupaciones por potenciales ataques a instalaciones nucleares iraníes.

Funcionarios europeos expresaron su optimismo respecto a posibles futuras negociaciones. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó su disposición a continuar el diálogo, pero enfatizó que su país no tenía intenciones de negociar con la Casa Blanca a menos que cesen los ataques por parte de Israel.

"Irán está dispuesto a considerar la diplomacia si cesa la agresión y el agresor es considerado responsable de los crímenes cometidos", indicó a los medios. Actualmente, no hay una fecha establecida para la próxima ronda de negociaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que las operaciones militares en Irán continuarán “por el tiempo que sea necesario” para erradicar lo que él denomina como la amenaza existencial del programa nuclear iraní y su arsenal de misiles balísticos. También, el jefe militar israelí reiteró que el ejército se encuentra preparado para una “campaña prolongada”.

Sin embargo, la meta de Netanyahu puede ser inalcanzable sin la colaboración de Estados Unidos. En este sentido, se considera que la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio en Fordo es inaccesible para todos, salvo las bombas “antibúnker” de origen estadounidense. Trump mencionó que tardaría hasta dos semanas en decidir si se unirá a la ofensiva aérea encabezada por Israel.

La guerra entre Israel e Irán estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques aéreos dirigidos a instalaciones nucleares y militares, así como a altos mandos y científicos iraníes. Desde el inicio del conflicto, al menos 657 personas, incluyendo 263 civiles, han perdido la vida en Irán, con más de 2.000 heridos, según informes de un grupo de derechos humanos con sede en Washington.

Como respuesta, Irán lanzó 450 misiles y 1.000 drones hacia Israel, según las estimaciones del ejército israelí. Aunque la mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes, al menos 24 personas han fallecido en Israel y cientos han resultado heridas.

El ministro de Defensa de Israel anunció que la ofensiva resultó en la muerte de un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Saeed Izadi, quien se dice que financió y armó a Hamás para el ataque que inició la guerra de Gaza en 2023. Él fue asesinado en un apartamento en Qom.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica alertó sobre los peligros de un posible ataque a los reactores nucleares iraníes. Rafael Grossi subrayó que un ataque a la planta de Bushehr, por ejemplo, podría liberar una alta dosis de radiactividad al medio ambiente.

Aunque Israel no ha dirigido sus ataques contra los reactores nucleares de Irán, ha centrado su campaña en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz y en los laboratorios en Isfahan. Grossi ha insistido en numerosas ocasiones que estos lugares no deben ser blanco de ataques militares. Mientras tanto, el OIEA, en informes recientes, ha confirmado que los ataques israelíes han dañado edificios claves en la instalación de Arak, aunque no se encontró riesgo de contaminación, ya que el reactor no estaba operativo ni contenía material nuclear.

Las tensiones continúan en aumento a medida que se desarrollan los acontecimientos en este convulso panorama geopolítico.