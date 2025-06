Greenpeace advierte sobre un posible desastre ecológico tras colisión de petroleros

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La colisión entre dos grandes petroleros en el golfo de Omán podría desencadenar un desastre ambiental, advirtió Greenpeace el jueves. El accidente ocurrió al este del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo.

Los petroleros ADALYNN y Front Eagle chocaron el martes y provocaron un incendio, lo que llevó a la guardia nacional emiratí a evacuar a la tripulación sin reportar heridos, según informaron las autoridades locales.

Imágenes satelitales de la NASA revelaron actividad inusual de calor en la zona durante la mañana del día del accidente. Greenpeace analizó estas imágenes y concluyó que una pluma de petróleo se estaba extendiendo hasta 1.500 hectáreas desde el lugar del suceso. Se reveló que el ADALYNN, con 23 años de antigüedad, pertenece a lo que se conoce como la "flota clandestina" rusa, conocida por operar barcos viejos que no cumplen con las normas internacionales de seguridad, y se estima que transportaba cerca de 70.000 toneladas de crudo.

Farah Al Hattab, de Greenpeace, comentó que este incidente no es aislado y representa una serie de incidentes peligrosos ocurridos en años recientes, resaltando que estos derrames amenazan seriamente la vida marina.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no proporcionaron comentarios sobre el asunto. La causa del choque no se ha determinado, aunque la firma británica de seguridad marítima Ambrey enfatizó que no está relacionado con las tensiones entre Israel e Irán en la región.

El estrecho de Ormuz, donde sucedió la colisión, es un pasaje estratégico para el petróleo, donde se calcula que transita aproximadamente el 20% de la producción mundial. Datos recientes indican que en 2024, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasaron por allí cada día. Tras los ataques aéreos de Israel contra Irán del 13 de junio, los precios del petróleo aumentaron a medida que se intensificaron las preocupaciones sobre posibles bloqueos en esta vía marítima.

Expertos en navegación advirtieron que los propietarios de barcos son cada vez más cautelosos al transitar por esta ruta. Algunos han reforzado la seguridad de sus embarcaciones, mientras que otros han optado por cancelar sus rutas hacia el Golfo. Durante el fin de semana pasado, muchos barcos en el estrecho experimentaron problemas en sus sistemas de navegación y tuvieron que depender en mayor medida del radar para evitar accidentes.

Además, el Financial Times informó que Frontline, la mayor compañía de petroleros en bolsa a nivel mundial, planea rechazar nuevos contratos que impliquen navegar por el estrecho de Ormuz tras este incidente.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial de un editor de AP.