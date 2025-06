Gattuso destaca la necesidad de un cambio mental en Italia para llegar al Mundial

ROMA (AP) — Gennaro Gattuso asumió su rol como seleccionador de Italia en un momento crítico para el equipo, mostrando la misma determinación que tenía como jugador. Reemplaza a Luciano Spalletti, despedido tras la dura derrota de 3-0 frente a Noruega en el primer partido de las eliminatorias para el Mundial. Con esta caída, Italia, cuatro veces campeona del mundo, se encuentra en una situación precaria, a nueve puntos del líder del grupo, aunque con dos partidos menos.

Durante su presentación, Gattuso reconoció que no era una tarea sencilla. "Sé que no es un trabajo fácil, pero nada es fácil en la vida. Hay trabajo por hacer", declaró con firmeza. Para él, la clave radica en conectar con la mente de los jugadores, convencido de que poseen el talento necesario. "Muchas veces escucho que no tenemos los jugadores adecuados, pero estoy convencido de que sí los tenemos. Solo necesitamos crear las condiciones para que tengan éxito y reestablecer a Italia en el Mundial, que es fundamental", agregó.

El debut de Gattuso como entrenador será en casa, recibiendo a Estonia el 5 de septiembre. Mientras tanto, Italia se prepara para enfrentar a Noruega en la ronda final del grupo el 16 de noviembre. El ganador del grupo logrará un pase directo al torneo del año próximo, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el segundo puesto debe disputar eliminatorias en marzo.

Italia ha enfrentado graves dificultades en los últimos años, quedando fuera de las competiciones de 2018 y 2022, y no superando la fase de grupos en 2010 y 2014. Gattuso, sin embargo, es recordado como un símbolo de la gloria de 2006, cuando Italia se coronó campeona del mundo.

El presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina, elogió la disposición de Gattuso al asumir el cargo. "Respondió sin vacilación a nuestra llamada, mostrando un entusiasmo similar al que demostró cuando jugaba. No solo eso; también exhibe un gran espíritu de sacrificio y profesionalismo. Entiende que se gana como equipo", afirmó.

El nuevo entrenador expresó su intención de implementar un estándar más estricto, viviendo en el centro de entrenamiento incluso con jugadores lesionados, apuntando a un ambiente competitivo. "Contamos con un buen equipo médico y fisioterapeutas. Si hubiera escuchado a mi cuerpo, podría haber jugado muchos menos partidos", reflexionó.

Gattuso incluyó a 35 jugadores en su convocatoria, mencionando a Federico Chiesa, figura clave en el triunfo de 2021 en el Campeonato Europeo, quien ha tenido poco tiempo de juego recientemente. "Le dije que necesita encontrar la forma de jugar con más regularidad", indicó. Sin embargo, decidió no convocar a Francesco Acerbi, un defensor de 37 años que rechazó su llamado. "Lo respeto, pero convoqué a otros que pueden ofrecer algo diferente", concluyó.