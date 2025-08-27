Fuerzas de seguridad matan a 13 insurgentes en el sureste de Irán

TEHERÁN, Irán (AP) — Las fuerzas de seguridad de Irán mataron el miércoles a 13 insurgentes en tres operaciones separadas en el sureste del país, reportó la televisión estatal.

Según la información, ocho de los fallecidos formaban parte de un grupo que mató a cinco policías el viernes pasado mientras patrullaban en la provincia.

La prensa iraní culpó de ese ataque al grupo insurgente Jaish al-Adl, que se autodescribe como defensor de los derechos de la minoría étnica baluchi.

El reporte señaló que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes se produjeron en tres ciudades distintas de la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

Las autoridades arrestaron a más militantes en la operación, agregó sin concretar el número de detenciones. En el operativo participaron tanto la policía como la Guardia Revolucionaria paramilitar, apuntó.

La provincia de Sistán y Baluchistán, en la frontera con Afgánistán y Pakistán, ha sido escenario ocasional de enfrentamientos letales entre grupos insurgentes, narcotraficantes armados y fuerzas de seguridad iraníes. Es una de las regiones menos desarrolladas de Irán.