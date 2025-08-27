Fuerzas de seguridad matan a 13 insurgentes en el sureste de Irán
Las fuerzas de seguridad de Irán mataron a 13 insurgentes en operaciones en el sureste del país, tras un ataque a policías. La situación se da en una región con antecedentes de violencia.
27/08/2025 | 05:06Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
TEHERÁN, Irán (AP) — Las fuerzas de seguridad de Irán mataron el miércoles a 13 insurgentes en tres operaciones separadas en el sureste del país, reportó la televisión estatal.
Según la información, ocho de los fallecidos formaban parte de un grupo que mató a cinco policías el viernes pasado mientras patrullaban en la provincia.
La prensa iraní culpó de ese ataque al grupo insurgente Jaish al-Adl, que se autodescribe como defensor de los derechos de la minoría étnica baluchi.
El reporte señaló que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes se produjeron en tres ciudades distintas de la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.
Las autoridades arrestaron a más militantes en la operación, agregó sin concretar el número de detenciones. En el operativo participaron tanto la policía como la Guardia Revolucionaria paramilitar, apuntó.
La provincia de Sistán y Baluchistán, en la frontera con Afgánistán y Pakistán, ha sido escenario ocasional de enfrentamientos letales entre grupos insurgentes, narcotraficantes armados y fuerzas de seguridad iraníes. Es una de las regiones menos desarrolladas de Irán.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Las fuerzas de seguridad de Irán mataron a 13 insurgentes en el sureste del país.
¿Quiénes fueron los implicados? Las fuerzas de seguridad iraníes y el grupo insurgente Jaish al-Adl.
¿Cuándo ocurrió el hecho? La operación se llevó a cabo el miércoles, después de un ataque a policías el viernes anterior.
¿Dónde se desarrolló? En tres ciudades de la provincia de Sistán y Baluchistán, Irán.
¿Cómo se realizó la operación? Se realizaron tres operaciones por parte de la policía y la Guardia Revolucionaria.
[Fuente: AP]