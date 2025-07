Fallece Julian McMahon, el famoso actor de "Los Cuatro Fantásticos" y "Charmed"

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Julian McMahon, el destacado actor australiano, falleció esta semana, según un comunicado de su esposa, Kelly McMahon, que fue difundido por su publicista en Beverly Hills. McMahon, quien dejó una huella indeleble en la pantalla grande y en la televisión, padecía de cáncer y su muerte se produjo en un momento difícil tras una prolongada batalla.

Tenía 56 años. La esposa del actor compartió que "Julian amaba la vida, a su familia, amigos, su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era brindar alegría a tantas vidas como fuera posible". Esta declaración resalta no solo su pasión por el entretenimiento, sino también la conexión que mantenía con su público.

McMahon logró reconocimiento mundial por su interpretación del antagonista Doctor Doom en las películas "Los Cuatro Fantásticos" de 2005 y su secuela "Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer" en 2007. Su talento no solo se limitó al cine; también brilló en televisión, participando en destacadas series como "Charmed", donde hizo el papel de Cole Turner, y "Nip/Tuck", que le valió elogios de la crítica.

Además, formó parte de producciones significativas como "Profiler", "FBI: Most Wanted" y "Home and Away", un respetado drama de su país natal. La comunidad de los fans y colegas lamentó su pérdida, recordando su excelente desempeño y dedicación al arte de la actuación.

La actriz Alyssa Milano, con quien compartió pantalla en "Charmed", expresó sus condolencias en redes sociales, destacando que "Julian era más que mi esposo en la televisión, era un amigo querido". Estas palabras reflejan el impacto que McMahon tuvo no solo dentro de su carrera, sino también en su vida personal y en la de quienes lo rodeaban.

Fans y compañeros del mundo del espectáculo describieron a Julian McMahon como "magia en cada aparición", señalando su capacidad para iluminar una habitación con su personalidad carismática y amable. Esta pérdida resuena fuertemente en sus seguidores y en la industria, siendo recordado como un talentoso actor que logró conectar con el público a través de su trabajo y su calidez humana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.