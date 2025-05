Fallece el expresidente ecuatoriano Alfredo Palacio tras breve paso por la política

QUITO (AP) — Alfredo Palacio, quien tuvo un mayor reconocimiento como cardiólogo que como político, falleció el jueves a los 86 años. Su abogado, Joffre Campaña, confirmó que murió por causas naturales luego de una breve internación.

“Había estado hospitalizado varios días, salió a su hogar hace dos días, no había nada que hacer”, indicó Campaña a The Associated Press para confirmar el deceso.

El exmandatario fue un actor relevante en una etapa política marcada por el cambio constante de presidentes. Asumió la presidencia en abril de 2005 tras la destitución de Lucio Gutiérrez, quien fue derrocado por manifestaciones masivas.

Gutiérrez enfrentó acusaciones de interferir en el Congreso y la Corte Suprema. Anteriormente, otros presidentes como Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram también habían dejado el poder de forma abrupta. Todos estos mandatarios habían sido elegidos por voto popular.

Palacio ocupó el cargo durante 20 meses, completando el periodo de Gutiérrez. Al llegar al poder, se encontró sin el apoyo de ningún partido o movimiento político, gobernando en medio de la oposición de varias fuerzas, que abarcaban desde la derecha hasta la centroizquierda.

Uno de sus logros más destacados, gran parte gracias a la colaboración internacional, fue alcanzar una liquidez económica de aproximadamente 1.700 millones de dólares apoyada en los altos precios del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador.

Entre sus fracasos, se destaca la incapacidad para establecer una nueva estructura política que rompiera el ciclo de elección y derrocamiento de sus gobernantes. Una de sus últimas aspiraciones antes de dejar el cargo fue postularse como director de la Organización Mundial de la Salud, aunque finalmente abandonó esta idea.

Después de su breve mandato, se retiró a su ciudad natal, Guayaquil, donde evitó involucrarse nuevamente en política y continuó ejerciendo como médico.

Palacio nació el 22 de enero de 1939 en Guayaquil y estuvo casado con María Paret, con quien tuvo cuatro hijos. Entre 1994 y 1996, ocupó el cargo de ministro nacional de Salud. Fue sucedido en la presidencia por Rafael Correa, quien fue elegido en los comicios de noviembre de 2006.