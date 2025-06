Estudio revela cómo aranceles y conflictos afectarán las ventas de lujo en 2025

FOTO: Aranceles y guerras frenarán pero no colapsarán ventas globales de lujo en 2025, según estudio

MILÁN, Italia (AP) — Un estudio de la consultora Bain & Co., publicado el jueves, indicó que las ventas globales de bienes personales de lujo se encuentran en un proceso de "desaceleración, pero no de colapso". Las ventas, que alcanzaron los 364.000 millones de euros (419.000 millones de dólares) en 2024, experimentarían una baja adicional del 2% al 5% en 2025, afectadas por la incertidumbre generada por aranceles en Estados Unidos y tensiones geopolíticas que desencadenan desaceleraciones económicas.

"Aún así, mostrar un enfoque optimista en tiempos difíciles —con tres guerras en curso y una creciente desigualdad— no implica un mercado colapsando", afirmó Claudia D’Arpizio, socia de Bain y coautora del estudio. Subrayó que, si bien hay un proceso de desaceleración, no se trata de un colapso inminente.

Además de los factores externos, las marcas de lujo han enfrentado el descontento de los consumidores por una crisis de creatividad y drásticos aumentos de precios. Investigaciones recientes en Italia revelaron condiciones de explotación dentro de subcontratistas que suministran productos de lujo, lo que también ha contribuido a la desconfianza en el sector.

El estudio destaca que las ventas están cayendo con fuerza en los robustos mercados de Estados Unidos y China. En Estados Unidos, la volatilidad en el mercado, impulsada por los aranceles, ha arrojado dudas sobre la confianza del consumidor. A su vez, China ha padecido seis trimestres consecutivos de contracción, igualmente debido a la falta de confianza de sus consumidores.

En términos de crecimiento, se detectó un aumento en las ventas en el Oriente Medio, América Latina y el sudeste asiático. Europa, por su parte, se mostró estable. Este contexto ha creado una notable divergencia entre marcas con elevado crecimiento, como el Grupo Prada, que mostró un incremento del 13% en sus ingresos del primer trimestre, alcanzando 1.340 millones de euros, y otras como Gucci, cuya facturación se redujo en un 24% a 1.600 millones de euros.

El propietario de Gucci, Kering, decidió la semana pasada contratar a Luca De Meo, un ejecutivo del sector automotriz, buscando una recuperación para la marca. Dicho nombramiento causó un incremento del 12% en las acciones de Kering. D’Arpizio resaltó la experiencia de De Meo, destacando su capacidad para devolver la rentabilidad a Renault y sus roles previos en Volkswagen y Fiat.

Las marcas están adoptando medidas para mitigar el impacto potencial de aranceles adicionales en Estados Unidos, como el envío directo desde fábricas y la reducción de inventarios en tiendas. D'Arpizio mencionó que con los cambios estéticos en marcha, "abastecer los canales no tiene mucho sentido".

A pesar de estas estrategias, los desafíos que enfrenta el sector se escapan del control de las marcas. D’Arpizio hizo hincapié en que muchos de los problemas actuales no se solucionarán pronto. No obstante, sugirió que podría haber más claridad sobre los aranceles, aunque la inestabilidad política y las guerras no cesarán en el corto plazo. Observó que la confianza del consumidor en el sector de lujo está más relacionada con las tendencias del mercado de valores que con la situación geopolítica.

Matteo Lunelli, presidente de la asociación italiana de marcas de lujo Altagamma, indicó que el sector ha visto un crecimiento general del 28% entre 2019 y 2024, superando los niveles de venta previos a la pandemia. La histórica resistencia del mercado de lujo a las crisis se evidencia en la rápida recuperación tras situaciones adversas pasadas. La crisis financiera de 2008-2009 y la caída de ventas durante la pandemia son ejemplos de cómo el sector ha sabido repuntar rápidamente gracias a nuevos mercados y a una demanda acumulada.