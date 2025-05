Estado Islámico asesta primer ataque a fuerzas sirias tras caída del régimen de Assad

BEIRUT (AP) — En un hecho inédito, el grupo extremista Estado Islámico (EI) reivindicó la autoría de un ataque contra fuerzas gubernamentales en el sur de Siria, siendo este el primero desde la caída del régimen de Bashar Assad. Según un monitoreo de la oposición, el ataque ocurrió en la región de al-Safa, en la provincia sureña de Sweida.

El EI emitió un comunicado el jueves donde informó sobre un ataque con bomba que afectó a un “vehículo del régimen apóstata”, resultando en la muerte o herida de siete soldados. Según el grupo, el ataque se realizó el jueves 22 de mayo.

Además, el EI señaló que también llevó a cabo otro ataque con bomba esta semana contra miembros del Ejército Libre Sirio que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, indicando que un combatiente murió y otros tres resultaron heridos.

Por su parte, el gobierno sirio no ha hecho comentarios al respecto, y The Associated Press no recibió respuesta inmediata por parte de un portavoz del Ejército Libre Sirio tras solicitar una aclaración sobre estos incidentes.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informó que el ataque hacia las fuerzas gubernamentales dejó un civil fallecido y tres soldados heridos, añadiendo que este ataque reivindicado por el EI representa el primer incidente de este tipo desde el colapso del régimen de Assad.

El EI, en sus días de mayor poder, controló vastas regiones tanto en Siria como en Irak, y actualmente se opone a la nueva autoridad en Damasco, liderada por el presidente Ahmad al-Sharaa, quien previamente fue jefe de la rama de Al Qaeda en Siria y ha mantenido confrontaciones con el EI.

Recientemente, el EI se ha responsabilizado por varios ataques dirigidos a las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por Estados Unidos y compuestas principalmente por kurdos, en el noreste de Siria.

Desde su derrota en marzo de 2019, cuando las FDS aseguraron la última porción de territorio en manos del EI, este ha sido activo a través de células durmientes que han llevado a cabo ataques mortales, sobre todo en el este y noreste de Siria.

En enero, funcionarios de inteligencia del gobierno sirio informaron sobre la frustración de un plan del EI para detonar una bomba en un santuario musulmán chií al sur de Damasco.

Recientemente, en una reunión en Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que trabajaría para levantar las sanciones económicas impuestas a Damasco desde la era de Assad, al tiempo que instó a al-Sharaa a reconocer diplomáticamente a Israel y a ayudar a evitar un resurgir del EI.

___

Esta noticia fue adaptada del inglés por un editor de AP utilizando asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.