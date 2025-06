España no aceptará aumentar el gasto en defensa al 5% como propuso la OTAN

MADRID (AP) — España rechazó la sugerencia de la OTAN de destinar el 5% del producto interno bruto a gastos de defensa, tildándola de “irrazonable”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a través de una carta, enviada el jueves al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que España “no puede comprometerse con un objetivo de gasto en términos de PIB” en la cumbre programada para la próxima semana en La Haya, Países Bajos.

La mayoría de los miembros de la OTAN se encaminan a apoyar la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, de lograr un gasto del 5% del PIB en defensa y recursos militares. Recientemente, Suecia y los Países Bajos manifestaron su intención de alcanzar dicha meta.

Un representante de la OTAN indicó que las charlas entre los aliados sobre un nuevo plan de gasto en defensa estaban avanzando.

Sánchez argumentó que para España aceptar un objetivo del 5% resultaría no solo irrazonable, sino que también implicaría desviar recursos de inversiones óptimas y obstaculizaría los esfuerzos de la Unión Europea para fortalecer su ecosistema de seguridad y defensa. Esto fue expuesto en la carta, que fue consultada por The Associated Press.

El país ibérico fue el que menos aportó a la alianza militar de 32 naciones el año anterior, con un gasto que no alcanzó el 2% de su PIB en defensa.

El pasado abril, Sánchez anunció un aumento en el presupuesto de defensa de 10.500 millones de euros (12.000 millones de dólares) para 2025, con el objetivo de cumplir con el estándar anterior de la OTAN del 2% del PIB.

El jueves, se exhortó a encontrar “una fórmula más flexible” para el nuevo objetivo de gasto, sugiriendo que permitiera que España optara por su cumplimiento.

Expresó que el país está “totalmente comprometido con la OTAN”, pero que un objetivo del 5% “sería incompatible con nuestro estado de bienestar y nuestra visión del mundo”. Agregó que tal compromiso implicaría reducir servicios esenciales y recortes en otros ámbitos del gasto, incluida la transición ecológica.

Se estima que España necesita mantener un gasto del 2,1% del PIB para cumplir con las necesidades de su ejército, según hizo notar Sánchez.

Los aliados de la OTAN decidieron alcanzar el 2% del PIB en inversión militar tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, la planificación de la alianza para proteger Europa y América del Norte frente a agresiones rusas exige inversiones de al menos el 3% del PIB.

Ahora, la meta es elevar el gasto central en defensa hasta el 3,5%, con fondos destinados a tanques, aviones de combate, misiles, defensa aérea y la contratación de nuevas tropas. Se proyecta un 1,5% adicional para infraestructuras que faciliten el despliegue rápido de fuerzas.

Se esperaba que Rutte presentara una nueva propuesta el viernes, tendiente a satisfacer las preocupaciones de España. Los aliados europeos y Canadá desean resolver el compromiso de gasto antes de la cumbre y evitar prolongar el debate.

Polonia y los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ya se han comprometido públicamente al 5%, y Rutte indicó que la mayoría de los aliados estaban listos para respaldar dicha meta.

Sin embargo, no es solo España la que enfrenta desafíos en el aumento del gasto en la OTAN; Bélgica, Canadá e Italia también tienen dificultades para incrementar significativamente sus presupuestos de defensa.

El tiempo que tendrán los países para alcanzar la meta de gasto acordada aún está bajo discusión.

Originalmente, se sugirió un plazo hasta 2032, pero Rutte ha mencionado que Rusia podría estar lista para atacar territorios de la OTAN antes de 2030.

___________________________________

Lorne Cook colaboró en este reporte desde Bruselas.

___________________________________

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP utilizando una herramienta de inteligencia artificial.