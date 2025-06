Erdogan intensificará la disuasión turca ante el conflicto entre Israel e Irán

ANKARA, Turquía (AP) — El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó su intención de fortalecer las capacidades de disuasión de Turquía para evitar ataques de otras naciones. Durante esta semana, Erdogan reveló planes para aumentar la producción de misiles de medio y largo alcance, lo cual se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán.

El viernes, Erdogan mantuvo una conversación telefónica con el canciller alemán Friedrich Merz, donde discutió la situación del conflicto. Informes oficiales indicaron que Erdogan enfatizó que el problema nuclear de Irán debe ser abordado mediante negociaciones.

A pesar de las tensas relaciones entre Ankara y Tel Aviv, los analistas y funcionarios no consideran que exista una amenaza inminente de que el conflicto se expanda a Turquía, que es miembro de la OTAN. No obstante, hay quienes perciben el movimiento de Erdogan como un indicativo de que la guerra entre Israel e Irán podría provocar una nueva carrera armamentista regional, donde naciones no directamente involucradas intensifiquen sus capacidades militares para prevenir futuros enfrentamientos.

El ejército israelí decidió no comentar sobre los planes turcos de incrementar la producción de misiles; sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó las críticas de Erdogan hacia su país en una publicación en X, acusándolo de tener "ambiciones imperialistas" y de violar los derechos de sus ciudadanos.

Ahmet Kasim Han, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Beykoz en Estambul, afirmó que la reacción de Turquía refleja un desmoronamiento del orden mundial. "El gobierno turco se está alineando con la tendencia actual en Oriente Medio: una intensificación de la carrera armamentista", indicó, añadiendo que Israel y Estados Unidos han establecido un alto estándar en la guerra aérea, a lo que Turquía y otros países buscan responder con sus propias capacidades.

Erdogan subrayó la importancia de la superioridad aérea en un reciente encuentro del gabinete, afirmando que trabajan en la producción para elevar sus arsenales de misiles a un nivel disuasivo, en respuesta a los eventos actuales. “Si Dios quiere, alcanzaremos una capacidad defensiva que disuadirá cualquier ataque”, aseveró.

El mandatario destacó el avance de Turquía en la industria de defensa, enfatizando el desarrollo de drones, aviones de combate, vehículos blindados y buques navales. Sin embargo, reconoció que se necesita seguir esforzándose para garantizar una disuasión efectiva.

Aunque se considera que Turquía tiene un ejército formidable, su poder aéreo y defensa aérea son relativamente más débiles. Erdogan ha hecho esfuerzos para poner fin a las hostilidades, contactando a varios líderes, incluidos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ofreciéndose como mediador para reanudar las discusiones sobre el programa nuclear de Irán.

Las profundas preocupaciones en Turquía incluyen la posibilidad de interferencias energéticas y el desplazamiento de refugiados desde Irán, con quien comparten una frontera de 560 kilómetros. El país depende fuertemente de las importaciones energéticas, incluyendo las provenientes de Irán, y un aumento en los precios del petróleo podría agudizar la inflación, complicando aún más su ya frágil economía.

En el contexto de deterioro de relaciones, Turquía e Israel han establecido un mecanismo de desescalada para evitar conflictos en Siria, aunque la creciente influencia turca en la región ha generado desconfianza en Israel. Erdogan también ha advertido sobre el riesgo de convertirse en un objetivo de ataques militares de Israel, aunque algunos analistas sugieren que tales afirmaciones son más para el consumo local.