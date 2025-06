Entusiastas hacen largas filas para obtener el nuevo Nintendo Switch 2 en Japón y EE. UU.

Filas en Japón y EE. UU.

TOKIO (AP) — La expectación por el Nintendo Switch 2 llevó a muchos clientes a hacer largas filas en las tiendas de electrónica de Tokio, ansiosos por recoger sus consolas que habían reservado con anticipación. Algunos llegaron horas antes de la apertura para asegurarse de no perder la oportunidad de adquirir esta nueva consola de videojuegos, que se lanza a nivel mundial el jueves.

La Switch 2 es una actualización significativa de su predecesora de hace ocho años, equipada con nuevas características sociales que buscan atraer a más jugadores al mundo del juego en línea. Nintendo espera que este lanzamiento ayude a revitalizar sus ventas, que han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años.

Caos en las preórdenes

En Estados Unidos, el proceso de reserva en abril resultó caótico, dejando a muchos fanáticos frustrados tras agotarse rápidamente las existencias. Sin embargo, los entusiastas se alinearon en tiendas como Target, con la esperanza de comprar la consola directamente. Edgar Huo, quien aguardaba en una fila de aproximadamente 25 personas en un Target de Tribeca, Nueva York, expresó: “Estoy jugándome el todo por el todo aquí”.

A pesar de que muchos en la fila ya habían realizado su pedido en línea, otros, como Huo, esperaban poder adquirir un inventario adicional. En Japón, las ventas de la consola se llevaron a cabo con un sistema de lotería competitivo, el cual recibió 2,2 millones de solicitudes, según afirmó Nintendo.

Nueva consola, nuevas funciones

Para aquellos que no tuvieron suerte en la lotería oficial, algunos minoristas ofrecieron sorteos adicionales para realizar preórdenes. Koji Takahashi, uno de los afortunados, llegó cuatro horas antes de la apertura de su tienda y fue el primero en la fila, esperando asegurar un limitado lote de accesorios de Nintendo para complementar su consola Switch 2. “Me siento muy apenado por aquellos que no tuvieron éxito en la lotería, pero me ha costado mucho llegar hasta aquí, así que espero que me perdonen”, comentó Takahashi.

Esta nueva consola presenta una pantalla más grande y de mejor resolución, junto con un procesador mejorado que favorece gráficos más fluídos y vívidos. Entre sus innovaciones destaca un nuevo botón “C” en el controlador, que activará una función de “GameChat” disponible para usuarios suscritos al servicio en línea de Nintendo Switch, permitiendo la comunicación entre amigos y familiares durante el juego.

Expectativas de ventas

Nintendo planea vender 15 millones de unidades del Switch 2 para el final del año fiscal que concluye en marzo de 2026, respaldando esta estrategia con lanzamientos de software atractivo previstos para este año, incluidos títulos icónicos como “The Legend of Zelda” y novedades de compañías externas.

El despliegue de la nueva consola también incluye la apertura de una tienda en San Francisco y un parque temático Super Nintendo World en Orlando, Florida, programados para este mes. Sin embargo, el lanzamiento se desarrolla en un ambiente incierto para la industria de los videojuegos, afectada por recientes tarifas arancelarias impuestas por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

El precio de lanzamiento del Switch 2 en EE. UU. es de 449,99 dólares, notablemente superior al de 299 dólares de la consola original, lo que ha llevado a Nintendo a retrasar las preórdenes durante varias semanas para evaluar el impacto de los aranceles en sus ventas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa.