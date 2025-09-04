Entierran a cientos de víctimas de alud en Sudán tras devastador deslizamiento de tierra

EL CAIRO (AP) — Las autoridades sudanesas recuperaron y enterraron los cuerpos de cientos de personas que murieron en un alud el fin de semana en la región occidental de Darfur, en Sudán.

Mujib al-Rahman al-Zubair, jefe de la Autoridad Civil en los Territorios Liberados, afirmó en un mensaje en video compartido con The Associated Press que la autoridad, con la ayuda de trabajadores humanitarios locales, pudo alcanzar 375 cuerpos, pero quedan restantes atrapados bajo tierra.

“Que las víctimas de este devastador incidente reciban misericordia”, expresó mientras él y docenas de personas se reunieron en el lugar de la tragedia para rezar por los fallecidos.

Al-Zubair lideró misiones de rescate, con la esperanza de recuperar más cuerpos y encontrar sobrevivientes a pesar de la falta de equipo y recursos.

El deslizamiento de tierra del 31 de agosto, que siguió a días de intensas lluvias en Tarasin, en las montañas Marrah, pudo haber matado a hasta 1.000 personas, según Mohamed Abdel-Rahman al-Nair, portavoz del Movimiento de Liberación de Sudán-Ejército, quien previamente dijo a la AP. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas calculó una cantidad semejante, pero apuntó que es difícil confirmar la magnitud de la tragedia porque el área es de difícil acceso.

La ONU manifestó que se han movilizado esfuerzos para apoyar el área afectada, ubicada a más de 900 kilómetros al oeste de la capital, Jartum.

Al-Nair declaró en un comunicado que el deslizamiento de tierra causó una “situación humanitaria catastrófica” que requiere una respuesta rápida de la comunidad internacional para proporcionar alimentos y refugio a quienes lo han perdido todo.

La región de las montañas Marrah es un área volcánica con una altura de más de 3.000 metros en su cima. Esta cadena montañosa es un sitio de patrimonio mundial y es conocida por su temperatura más baja y mayor pluviosidad que sus alrededores, según UNICEF.

Un deslave menor golpeó el área en 2018, matando al menos a 19 personas y dejando decenas de heridos, según la ahora disuelta misión de las Naciones Unidas-Unión Africana en Darfur.

Sudán ya sufrió una de las peores crisis humanitarias del mundo causada por la guerra civil que estalló en abril de 2023 en la capital, Jartum. El conflicto se extendió por todo el país después de que las tensiones latentes escalaran entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar. Más de 40.000 personas han muerto y hasta 12 millones han sido desplazadas.

Algunas áreas del país luchan con hambruna y brotes de enfermedades como el cólera.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Sudán? Un alud causó la muerte de cientos de personas en Darfur.

¿Quién es el responsable de las operaciones de rescate? Mujib al-Rahman al-Zubair lidera las misiones de rescate y recuperación de cuerpos.

¿Cuándo ocurrió el deslizamiento de tierra? El deslizamiento de tierra ocurrió el 31 de agosto tras días de intensas lluvias.

¿Dónde tuvo lugar la tragedia? La tragedia tuvo lugar en la región de las montañas Marrah en Darfur.

¿Por qué es difícil la confirmación de la magnitud de la tragedia? El área afectada es de difícil acceso, lo que complica las labores de rescate y confirmación de víctimas.