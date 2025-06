En plena guerra, israelíes eligen estaciones de tren como refugios subterráneos

RAMAT GAN, Israel (AP) — Aziza Melech se sintió más relajada cuando acomodó su colchón inflable en una estación subterránea del tren ligero israelí una noche reciente. Esa noche, la organizadora de eventos de 34 años no necesitó correr cada vez que sonó la sirena alertando sobre misiles iraníes.

Desde que se desató la guerra hace una semana, tras las ofensivas aéreas israelíes contra Irán, muchas familias con niños, trabajadores extranjeros y jóvenes profesionales llevan colchones, sacos de dormir y provisiones a las estaciones cada noche.

Durante esa semana, en una estación que conecta Tel Aviv con Ramat Gan, padres colocaron a sus hijos con peluches, mientras que los jóvenes encendieron tabletas con películas. Muchos llegaron con pizzas y refrigerios. Esta fue la primera noche que Melech pasaba en la estación de tren, acompañada de su amiga Sonia Shraibmen.

“No dormimos por la ansiedad y por las sirenas que suenan por la noche”, comentó Shraibmen. “Es aterrador tener que correr al refugio cada vez”. En una ocasión, tropezó y cayó al apurarse para refugiarse, por lo que decidió buscar un lugar donde no tuviera que correr al oír el aviso de su teléfono.

La escena, con cientos de personas en pijama en la estación, invocó recuerdos de las historias de su abuelo sobre la Segunda Guerra Mundial.

La guerra entre Israel e Irán comenzó el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques aéreos en múltiples frentes, causando más de 600 muertes y 2.000 heridos en Irán, según organizaciones de derechos humanos. La respuesta iraní incluyó disparos de misiles y drones, dejando también víctimas en Israel, donde han habido 24 muertos y varios cientos de heridos.

Las estaciones subterráneas del tren ligero de Tel Aviv, que no está en operación debido al conflicto, albergan a miles de personas que buscan protección cuando suena la alarma. Aproximadamente la mitad de los residentes nocturnos son trabajadores extranjeros que no tienen acceso a refugios adecuados en sus viviendas, ya que muchos de los edificios que habitan son antiguos y no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad. El gobierno israelí exige que las nuevas construcciones tengan refugios reforzados, pero muchos de los residentes no tienen esa opción.

Babu Chinabery, un auxiliar de salud de 48 años, llegó a la estación por el miedo a los misiles, afirmando que la situación actual es más aterradora que años anteriores en los que ha vivido en Israel.

Sin embargo, los refugios no se limitan a estas estaciones. Se estima que alrededor de 400 personas también pernoctan en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial cercano cada noche, donde grupos voluntarios han instalado tiendas para ofrecer un poco más de privacidad y seguridad.

Aun con el temor constante en la atmósfera, algunos se mantienen positivos, como Roi Asraf, de 45 años, quien ha estado durmiendo en la estación con su esposa y su hija. Aunque tienen un refugio seguro en casa, dijo: “No me gusta correr riesgos innecesarios”, y ahora siguen una nueva rutina para garantizar la seguridad de su familia mientras se enfrentan a la incertidumbre de la guerra.