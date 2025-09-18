Emmanuel Macron presentará pruebas para demostrar que su esposa es mujer

FOTO: Brigitte Macron, en el ojo de la tormenta.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió presentar pruebas científicas para demostrar los tribunales de Estados Unidos que su esposa Brigitte es mujer, en contraposición a lo que sostienen algunos activistas.

La iniciativa está incluida en la demanda por supuesta difamación que el matrimonio inició contra la influencer de ultraderecha estadounidense Candance Owens, acusada de haber elaborado una teoría conspirativa para ganar notoriedad y beneficios económicos en su actividad diaria.

Owens había asegurado el año pasado que estaba "dispuesta a apostar" su reputación para confirmar que la primera dama francesa no es una mujer, sino una trans.

En tanto, trascendió que los Macron deberán demostrar que la influencer actuó con "malicia real", es decir que difundió una noticia falsa.

Por su parte, el abogado del matrimonio francés, Tom Clare, señalo que Brigitte considera que las afirmaciones de Owens son "increíblemente perturbadoras", y además son una "distracción" para el mandatario francés.

"No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso", agregó.

Asimismo, Clare anticipó en declaraciones al podcast 'Fame Under Fire', de la BBC, que el matrimonio entregará "testimonios de expertos de naturaleza científica" para corroborar que la esposa de Macron es mujer.

"Brigitte está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para dejar las cosas claras", añadió el abogado, aunque no dio detalles de la presentación.

De todas formas, se especula con que se aportarán fotos en las que aparece la primera dama embarazada de sus tres hijos, nacidos en 1975, 77 y 84.

Brigitte, de 72 años, se casó con Macron -de 47- en 2017, aunque se conocían desde antes ya que ella fue su profesora de teatro en una escuela de Amiens, la ciudad natal del actual presidente francés.