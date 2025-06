Elon Musk arremete contra el presupuesto de Trump: "Una abominación repugnante"

En un nuevo capítulo de tensiones con el presidente Donald Trump, el magnate tecnológico Elon Musk desató una tormenta al calificar el megaproyecto de presupuesto de la Casa Blanca como una “abominación repugnante”.

El dueño de Tesla y X, quien hasta hace una semana fue asesor clave del gobierno republicano, expresó su furia en un mensaje en su red social, marcando un quiebre en su relación con el presidente.

“Lo siento, pero ya no lo soporto. Este enorme, escandaloso y desmesurado proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación repugnante”, escribió Musk, criticando lo que Trump ha denominado una “ley grande y hermosa”. En un dardo directo al Senado, donde el proyecto espera su aprobación tras pasar por una ajustada votación en la Cámara de Representantes, añadió: “¡Qué vergüenza para quienes votaron a favor! Saben que hicieron mal. Lo saben”.

Musk, uno de los mayores donantes de la campaña de Trump en 2024 y ex líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, había ya cuestionado la iniciativa en una entrevista, diciendo con ironía: “Un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas”. Su salida del gobierno, formalizada la semana pasada en el Salón Oval, no le impidió prometer que seguiría siendo “amigo y asesor” de Trump, aunque sus críticas públicas han escalado la tensión.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. Durante una sesión informativa, la secretaria de prensa Karoline Leavitt reconoció las críticas de Musk, pero defendió la postura de Trump. “El presidente ya sabe la opinión de Elon sobre este proyecto. Esto no cambia su posición. Es un proyecto grande y hermoso, y él se aferra a eso”, afirmó.

¿Qué incluye la “ley grande y hermosa”?

El proyecto, pilar de la agenda interna de Trump para su segundo mandato, propone una extensión de los recortes fiscales de 2017, financiada con una drástica reducción del presupuesto.

Además, incluye un controvertido impuesto del 3,5% a las remesas, que afectaría a unos 40 millones de personas, incluyendo residentes legales, trabajadores temporales y migrantes en situación irregular, según estimaciones del Centro para el Desarrollo Global.

Los detractores advierten que los recortes podrían dejar a millones de estadounidenses de bajos ingresos sin cobertura sanitaria, además de aumentar la deuda nacional, un punto que genera fuertes debates en el Senado. La propuesta, que promete ser un campo de batalla político, podría definir el rumbo del gobierno de Trump y su relación con aliados clave como Musk.