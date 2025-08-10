El Talibán investiga amenazas de muerte contra personal femenino afgano de la ONU, dice informe

ISLAMABAD (AP) — El Talibán investigó amenazas de muerte explícitas contra docenas de mujeres afganas que trabajaron para Naciones Unidas, según un informe publicado el domingo.

En su actualización más reciente sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, la misión de la ONU en el país informó que docenas de empleadas nacionales fueron objeto de amenazas de muerte explícitas en mayo.

Las amenazas provinieron de individuos no identificados vinculados con su trabajo en la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés), otras agencias, fondos y programas, “lo que requirió que la ONU implementara medidas provisionales para proteger su seguridad”, indica el informe.

El informe señaló que los talibanes informaron a la misión de la ONU que su personal no era responsable de las amenazas. El Ministerio del Interior llevó a cabo una investigación, según el informe.

Autoridades afganas, incluido el Ministerio del Interior, no respondieron de momento a solicitudes de comentarios sobre el informe ni la investigación.

En diciembre de 2022, el Talibán le prohibió a las mujeres afganas trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, extendiendo esta prohibición a la ONU seis meses después, y luego amenazó con cerrar agencias y grupos que aún empleaban a mujeres.

Las agencias humanitarias informaron que los talibanes obstaculizaron o interfirieron con sus operaciones, acusaciones que las autoridades negaron.

El informe de la ONU fue la primera confirmación oficial de amenazas de muerte contra mujeres afganas que trabajaron en el sector. El informe también destacó otras áreas que afectaron las libertades personales y la seguridad de las mujeres.

En Herat, inspectores del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio comenzaron a exigir que las mujeres usen un chador, una capa que cubre todo el cuerpo y la cabeza. A docenas de mujeres consideradas “en incumplimiento” se les impidió entrar a mercados o usar transporte público. Varias mujeres fueron detenidas hasta que sus familiares les llevaron un chador, según el informe.

En Uruzgan, mujeres fueron arrestadas por usar un pañuelo en la cabeza —un hiyab—, en lugar de una burka.

A las mujeres también se les ha negado el acceso a áreas públicas, de acuerdo con leyes que les prohíben estar en tales espacios. En la provincia de Ghor, la policía obligó a varias familias a abandonar un área recreativa. Advirtieron a las familias que no visitaran sitios de picnic al aire libre con mujeres.

En Herat, inspectores para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio detuvieron a grupos familiares con mujeres y niñas para que no accedieran a un área recreativa abierta, y sólo permitieron el ingreso a grupos de hombres.

Nadie del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio estuvo disponible de momento para comentar sobre los incidentes en Ghor, Herat y Uruzgan, que según la ONU ocurrieron en mayo.

En Kandahar, el Departamento de Salud Pública instruyó a las trabajadoras de la salud a ser acompañadas al trabajo por tutores masculinos con una tarjeta de identificación que demostrara que estaban relacionadas con la mujer por consanguinidad o matrimonio.

No estaba claro de momento si la tarjeta es específica de Kandahar o se implementará en todo Afganistán.

“El proceso para solicitar una tarjeta de identificación de mahram (tutor masculino) es, según se informa, engorroso y puede tardar varias semanas, ya que requiere que, de hecho, el Departamento para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio y un miembro de la comunidad local (por ejemplo, malik, imán o anciano del pueblo) verifiquen la relación”, indicó el informe de la ONU.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.