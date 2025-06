El Reino Unido destina 14.200 millones de libras para una nueva planta nuclear en décadas

LONDRES (AP) — Gran Bretaña realizó un compromiso de inversión por 14.200 millones de libras (19.000 millones de dólares) para erigir una nueva central nuclear que reducirá la dependencia del país respecto a los inestables mercados internacionales de combustibles fósiles, según lo informado por el gobierno el martes.

Los funcionarios indicaron que esta inversión se destinará a la edificación de Sizewell C, en Suffolk, en la costa este de Inglaterra, y enfatizaron que la planta generará suficiente electricidad baja en carbono para abastecer a seis millones de hogares cuando inicie operaciones en la década de 2030.

El primer ministro Keir Starmer comentó que las administraciones previas habían mostrado indecisión y habían postergado el desarrollo de la energía nuclear. No se ha inaugurado ninguna nueva planta nuclear en el Reino Unido desde Sizewell B, que comenzó a funcionar en 1995.

“Contar con nuestra propia energía en el país que controlamos nos brinda seguridad y nos otorga independencia, de modo que (el presidente ruso Vladímir) Putin no pueda presionarnos. Además, esto permitirá gestionar los precios de una manera que ha sido difícil en los últimos años, lo que ha conllevado altos costos para empresas, hogares y familias”, afirmo Starmer.

El gobierno también anunció que Rolls-Royce fue seleccionado como el proveedor preferido para desarrollar una gama de pequeños reactores modulares que, según se indicó, pueden alimentar a aproximadamente tres millones de hogares y abastecer a industrias con alta demanda energética, como los centros de datos de inteligencia artificial.

El Tesoro británico manifestó que la construcción de Sizewell C generará alrededor de 10.000 empleos. Esta inversión se suma a los 3.700 millones de libras previamente comprometidos por el gobierno para el proyecto.

La energía nuclear se perfila como una fuente de electricidad crítica, considerando que el gobierno busca descarbonizar la red eléctrica del Reino Unido para el 2030, sustituyendo combustibles fósiles por energía baja en carbono.

El Reino Unido también pretende disminuir su dependencia del petróleo y gas importados, especialmente tras el incremento de los precios de la energía provocado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

No obstante, los detractores han señalado que las plantas nucleares son considerablemente más costosas y lentas de construir en comparación con alternativas de energía renovable, como la solar y la eólica. Grupos ecologistas han argumentado, además, que Sizewell C podría afectar las reservas naturales locales, las cuales albergan especies como nutrias y aves acuáticas.

Durante el fin de semana, aproximadamente 300 personas se unieron a una protesta en contra del desarrollo en el sitio de Suffolk.

“Es vital lograr el objetivo de cero emisiones netas para 2030; no hay forma de que esto se complete en ese plazo”, afirmó Jenny Kirtley, una residente local y presidenta del grupo de campaña Together Against Sizewell C.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.