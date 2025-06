El Pentágono indaga sobre eliminación de mensajes de Signal de asistentes de Hegseth

FOTO: Pentágono investiga si asistentes de Hegseth eliminaron mensajes de Signal con información sensible

WASHINGTON (AP) — El inspector general del Pentágono inició una investigación para determinar si se solicitó a asistentes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que borraran mensajes en la aplicación Signal que podrían haber incluido información militar sensible destinada a un periodista. La inquietud surge a partir de hechos que involucran el intercambio de datos relacionados con los ataques aéreos del 15 de marzo contra objetivos hutíes en Yemen.

La comparecencia de Hegseth ante el Congreso la próxima semana marcará su primera aparición desde su audiencia de confirmación y podría incluir una serie de interrogantes bajo juramento sobre su manejo de información crítica, junto con los recientes cambios de personal en el Pentágono y una investigación interna acerca de filtraciones.

Hegseth se ha visto envuelto en controversias, incluyendo su decisión de implementar una red de internet insegura en su oficina que eludía los protocolos de seguridad del Pentágono. Además, se reveló que compartió información sobre actividades militares en chats de Signal, que posteriormente lo han hecho objeto de cuestionamientos.

En los chats se mencionaron a su esposa y su hermano, así como a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump, junto al editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, quien fue agregado por error.

Hasta ahora, tanto el Pentágono como la oficina del inspector general no han proporcionado comentarios sobre la investigación. El alcance de la pesquisa abarca no solo el posible borrado de mensajes, sino también la identificación de quién divulgó la información y quién tuvo acceso al teléfono de Hegseth en el día de los ataques, según fuentes cercanas al caso que hablaron bajo condición de anonimato.

Legisladores del Partido Demócrata, junto a algunos republicanos, han expresado que la divulgación de los contenidos en los chats podría haber comprometido la seguridad de los pilotos y provocar sanciones a miembros del ejército de menor rango. Hegseth ha defendido que la información compartida no era clasificada y que lo que discutió en Signal fue parte de coordinaciones informales y no documento sensible de operaciones militares.

“He dicho reiteradas veces que nadie envía planes de guerra por mensajes de texto”, afirmó Hegseth en una entrevista con Fox News Channel en abril. “Reviso planes de guerra diariamente. Lo que se compartió fue intercambios informales y no clasificados.”

Trump, por su parte, ha reafirmado su respaldo a Hegseth, resaltando que ha gestionado difíciles situaciones y que está desempeñando adecuadamente su labor. Desde el surgimiento de esta controversia, Hegseth ha limitado su interacción con los medios; no ha convocado ruedas de prensa en el Pentágono y su portavoz solo se ha comunicado una vez con los periodistas.

La investigación se efectúa a solicitud del senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y el principal demócrata Jack Reed, ambos de prominente papel en el análisis de la seguridad nacional. Signal, conocida por su encriptación, no ha sido validada para la transmisión de información clasificada y el Departamento de Defensa ya había alertado sobre su vulnerabilidad antes de los ataques.

Trump ha afirmado que los ataques contra los hutíes se basaron en la respuesta a su “incesante campaña de violencia y terrorismo”, reafirmando que las acciones fueron necesarias para evitar perturbaciones significativas en rutas marítimas clave. Entre noviembre de 2023 y enero de este año, los hutíes realizaron más de 100 ataques contra embarcaciones mercantes, lo que llevó a graves incidentes y, finalmente, a la justicia.

