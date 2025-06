El papa León XIV dialogó con la comisión de protección infantil del Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV mantuvo su primera reunión el jueves pasado con miembros de la comisión asesora de protección infantil del Vaticano. La reunión se produjo en un contexto sensible, donde las discusiones sobre el manejo de los casos de abuso sexual por parte del clero han cobrado relevancia, a la vez que los sobrevivientes exigen la implementación de políticas drásticas y de tolerancia cero ante estas situaciones en la Iglesia católica.

Un encuentro significativo

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, conformada por un grupo diverso de expertos tanto religiosos como laicos, así como por sobrevivientes de abuso, consideró esta audiencia de una hora como un “momento significativo de reflexión y diálogo”, reafirmando el compromiso de la iglesia con la protección de niños y personas vulnerables.

Los miembros de la comisión informaron al primer papa estadounidense de la historia sobre sus actividades actuales, destacando una iniciativa destinada a ayudar a las comunidades más desfavorecidas a prevenir abusos y a brindar atención a las víctimas.

La falta de transparencia en el Vaticano

Al finalizar la reunión, el Vaticano no hizo pública la transcripción de las declaraciones de León XIV ni proporcionó a los periodistas el audio del encuentro, lo que ha generado críticas sobre la transparencia del proceso.

Desafíos en el camino

El papa Francisco estableció esta comisión al inicio de su pontificado con el fin de asesorar sobre las mejores prácticas en la lucha contra el abuso. A pesar de estos esfuerzos, durante los 12 años de su papado, la influencia del grupo ha disminuido. La recomendación más relevante, que proponía la creación de un tribunal para juzgar a obispos encubridores, nunca se concretó. Actualmente, la comisión busca ser un espacio donde tanto las víctimas sean escuchadas como los obispos reciban orientación sobre cómo combatir el abuso.

El cardenal Sean O’Malley, quien lidera esta comisión, cumplió 80 años el año pasado y ha sido un defensor de las víctimas. Sin embargo, también se enfrenta a críticas y presiones por los escándalos de abuso que han llegado al Vaticano, incluido el caso del exjesuita Marko Rupnik, quien enfrenta múltiples acusaciones de abuso sistemático.

A pesar de las promesas de justicia, los avances en la investigación de Rupnik se han visto ralentizados, lo que ha dejado a muchas víctimas esperando respuestas.

Demandas de cambios en políticas

El grupo SNAP, que representa a sobrevivientes en Estados Unidos, instó al nuevo papa a adoptar políticas más estrictas, similares a las que ya existen en el país, donde se demanda que cualquier sacerdote acusado de abuso de forma creíble sea expulsado definitivamente del ministerio.

