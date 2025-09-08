El líder de Indonesia destituye a los ministros tras protestas mortales en el país
08/09/2025 | 07:17Redacción Cadena 3
FOTO: El líder de Indonesia destituye a los ministros de Finanzas y Seguridad tras protestas mortales
YAKARTA, Indonesia (AP) — El presidente de Indonesia anunció una reorganización del gobierno el lunes en la que reemplazó a los ministros clave de Economía y Seguridad, después de que estallaran protestas mortales en todo el país debido a los beneficios que reciben los legisladores.
El cambio en el gabinete se produjo en medio de un creciente descontento público con el gobierno del presidente Prabowo Subianto y la percepción de insensibilidad del parlamento ante las dificultades económicas.
Cinco ministros perdieron sus puestos, incluyendo a la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, una tecnócrata ampliamente respetada y exdirectora gerente del Banco Mundial, y a Budi Gunawan, el ministro coordinador de Política y Seguridad.
Subianto eligió al economista indonesio Purbaya Yudhi Sadewa, presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos, para reemplazar a Indrawati.
Protestas violentas que dejaron siete muertos sacudieron la economía más grande del sudeste asiático, hogar de más de 280 millones de personas, después de noticias sobre que los 580 miembros de la Cámara de Representantes reciben una asignación mensual para vivienda de 50 millones de rupias (3.075 dólares), además de sus salarios. La asignación, que se introdujo el año pasado, es casi 10 veces el salario mínimo en Yakarta.
Los críticos argumentaron que el beneficio no solo fue excesivo, sino también insensible en un momento en que la mayoría de las personas lidiaron con un costo de vida en aumento, impuestos y un desempleo creciente.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]