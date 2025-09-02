En vivo

Mundo

El huracán "Kiko" se formó en el Pacífico y avanza hacia el oeste

Se espera que el fenómeno climático gane fuerza de manera constante durante los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

02/09/2025 | 06:25Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

MIAMI (AP) — Una tormenta se ha intensificado hasta convertirse en el huracán Kiko en el océano Pacífico oriental, moviéndose lentamente hacia el oeste pero sin representar una amenaza inmediata para tierra firme.

Kiko se encontraba el martes a aproximadamente 2.965 kilómetros (1.840 millas) al este de Hawái. Contaba con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 11 km/h (siete mph).

Se espera que el fenómeno climático ganara fuerza de manera constante durante los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro no emitió ninguna alerta o advertencia costera.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático se formó en el Pacífico?
Se formó el huracán Kiko.

¿Dónde se localizaba Kiko el martes?
Se encontraba aproximadamente a 2.965 kilómetros al este de Hawái.

¿Cuál era la velocidad del viento del huracán?
Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron los 120 kilómetros por hora.

¿Hacia dónde se desplazaba Kiko?
Se desplazaba hacia el oeste a 11 km/h.

¿Emitió el Centro Nacional de Huracanes alguna alerta?
No se emitieron alertas ni advertencias costeras.

[Fuente: AP]

