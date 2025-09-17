El desempleo en Brasil disminuyó a su nivel más bajo desde 2012

La tasa de desempleo en Brasil disminuyó al 5,6 % en el trimestre móvil mayo-julio, inferior al 6,6 del trimestre móvil previo (febrero-abril) y el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica en 2012, informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

De acuerdo con el reporte, en el período referido Brasil tuvo 6,118 millones de personas desocupadas, la menor cifra desde el último trimestre de 2013, mientras que el número de ocupados alcanzó un récord de 102,4 millones.

El empleo formal también creció en el lapso referido con 39,1 millones de trabajadores con contrato, el mayor número de la serie histórica.

Los resultados dados a conocer por el IBGE mostraron que el nivel de ocupación que mide el porcentaje de personas empleadas entre la población en edad de trabajar, tuvo una tasa récord del 58,8 %.

El analista del IBGE, William Kratochwill, sostuvo al respecto que los datos de la institución confirman la solidez del mercado laboral.

“El mercado se muestra dinámico, resiliente y en expansión. El número de personas fuera de la fuerza laboral viene disminuyendo”, afirmó.

Entre los sectores que impulsaron el aumento del empleo entre mayo y julio de este año destacaron agricultura, ganadería, producción forestal, pesca y acuicultura.

La tasa de informalidad a su vez se situó en 37,8 por ciento, frente al 38 % del trimestre móvil previo, la segunda más baja en el registro, solo detrás de la de julio de 2020, según el informe del IBGE, tomado por la agencia de noticias Xinhua.

En tanto, el número de trabajadores sin vínculo formal aumentó de forma leve a 38,8 millones, aunque el IBGE señaló que esta variación no es significativa desde el punto de vista estadístico.

En cuanto al ingreso promedio de los brasileños, el indicador se ubicó con un récord de 3.484 reales (unos 655 dólares), es decir, 1,3 % más que en el trimestre previo y 3,8 % superior respecto a un año atrás.