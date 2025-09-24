FOTO: El club israelí Maccabi empata 0-0 con PAOK en Grecia entre fuerte presencia policial y protestas

El club israelí Maccabi Tel Aviv empató 0-0 con PAOK al debutar el miércoles en la Liga Europa en medio de una fuerte presencia policial y protestas en Salónica.

Al Maccabi le anularon un gol en la primera mitad por posición adelantada. Ambos equipos desperdiciaron varias buenas ocasiones para marcar.

Los aficionados del PAOK abuchearon al Maccabi al inicio, ondearon banderas palestinas y desplegaron una gran pancarta cerca del campo en la primera mitad que decía “Muestra a Israel la tarjeta roja”.

En el otro encuentro disputado temprano, el equipo danés Midtjylland venció 2-0 al Sturm Graz de Austria.

El autogol de Oliver Christensen, el arquero de Sturm, tras un saque de esquina fue el primer tanto de la fase de liga. Ousane Diao anotó el segundo cerca del final.