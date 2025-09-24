En vivo

Mundo

El club israelí Maccabi empata 0-0 con PAOK en Grecia entre fuerte presencia policial y protestas

El club israelí Maccabi Tel Aviv empató 0-0 con PAOK en Grecia en un contexto de protestas y fuerte presencia policial. El partido tuvo ocasiones para ambos, pero no se concretaron goles.

24/09/2025 | 16:35Redacción Cadena 3

FOTO: El club israelí Maccabi empata 0-0 con PAOK en Grecia entre fuerte presencia policial y protestas

El club israelí Maccabi Tel Aviv empató 0-0 con PAOK al debutar el miércoles en la Liga Europa en medio de una fuerte presencia policial y protestas en Salónica.

Al Maccabi le anularon un gol en la primera mitad por posición adelantada. Ambos equipos desperdiciaron varias buenas ocasiones para marcar.

Los aficionados del PAOK abuchearon al Maccabi al inicio, ondearon banderas palestinas y desplegaron una gran pancarta cerca del campo en la primera mitad que decía “Muestra a Israel la tarjeta roja”.

En el otro encuentro disputado temprano, el equipo danés Midtjylland venció 2-0 al Sturm Graz de Austria.

El autogol de Oliver Christensen, el arquero de Sturm, tras un saque de esquina fue el primer tanto de la fase de liga. Ousane Diao anotó el segundo cerca del final.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Maccabi y PAOK?
El Maccabi Tel Aviv empató 0-0 con PAOK en la Liga Europa.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
En Salónica, Grecia.

¿Qué aconteció en medio del partido?
Hubo protestas de los aficionados del PAOK y fuerte presencia policial.

¿Qué hizo el Maccabi durante el partido?
Le anularon un gol por posición adelantada.

¿Cuándo se disputó el encuentro?
El miércoles 24 de septiembre de 2025.

[Fuente: AP]

