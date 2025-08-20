FOTO: El baloncesto de Los Ángeles 2028 comenzará dos días antes de la ceremonia de apertura, dice FIBA

El baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzó dos días antes de la ceremonia de apertura de esas justas, confirmaron los organizadores el miércoles.

La FIBA, el organismo rector global del deporte, afirmó que se modificó el calendario de baloncesto para Los Ángeles y que los partidos comenzaron el 12 de julio de 2028, antes de la ceremonia de apertura del 14 de julio.

No estuvo claro si el torneo masculino, el torneo femenino o ambos comenzaron antes de la apertura oficial. Un calendario preliminar publicado el mes pasado previó tres partidos de baloncesto el 12 de julio y tres más el 13 de julio.

“Este ajuste permitió que los cuartos de final se jugaran en dos días y también garantizó que ningún partido comenzara antes del mediodía, mejorando la experiencia general para jugadores, equipos, aficionados y emisoras”, indicó la FIBA en un comunicado de prensa.

Los partidos por la medalla de bronce se jugaron el 28 y 29 de julio, y los partidos por la medalla de oro tuvieron lugar el 29 y 30 de julio. El 30 de julio fue el último día de las competencias.

Varios otros deportes también estuvieron programados para comenzar antes de la ceremonia de apertura, incluido el hockey sobre césped, el rugby 7, waterpolo, balonmano, críquet y fútbol. Se esperó que la competencia de canotaje en Oklahoma City comenzara en la mañana del 14 de julio, horas antes de la ceremonia de apertura ese mismo día a unas 1.200 millas (1.931 kilómetros) de distancia.

Estados Unidos fue el campeón defensor olímpico de baloncesto masculino y femenino. Las mujeres ganaron ocho oros consecutivos, mientras que los hombres obtuvieron cinco seguidos.